Врожай вас вразить: коли та як садити картоплю

Врожайність картоплі залежить від безлічі факторів: складу ґрунту, способу посадки, вибраного сорту, технологій вирощування, добрив, а також ефективного захисту від шкідників і хвороб. Пропонуємо корисні поради для отримання хорошого врожаю картоплі.

Коли садити картоплю

Час посадки картоплі визначається її сортом та погодними умовами. Якщо температура повітря піднялася вище +10°C, а ґрунт достатньо прогрівся, можна починати висаджувати картоплю. Зазвичай це відбувається з другої половини квітня до травня, залежно від весняної погоди. Перед посадкою землю необхідно зорати або перекопати, внести органічні добрива: гній, дернову землю, торф, тирсу, компост, пісок, попіл. Про це пише ТСН.

Як підготувати посадковий матеріал

Переберіть бульби: видаліть гнилі, підморожені, хворі та м’які екземпляри. Для посадки краще обрати середні за розміром картоплини. Прогрійте бульби: витримайте їх на сонці або в духовці для активації росту. Проростіть: дочекайтеся появи паростків. Знезараження: замочіть бульби в розчині з 10 л води, 1 г марганцівки та мідного купоросу на 30 хвилин, після чого висушіть.

Способи посадки картоплі

Посадка в траншею: підходить для піщаних ґрунтів. Вирийте траншеї глибиною 30 см з інтервалом 1 м, викладіть на дно сіно (15 см) та присипте гноєм і попелом. Навесні покладіть бульби та засипте ґрунтом.

підходить для піщаних ґрунтів. Вирийте траншеї глибиною 30 см з інтервалом 1 м, викладіть на дно сіно (15 см) та присипте гноєм і попелом. Навесні покладіть бульби та засипте ґрунтом. Посадка в лунки: ділянку готують восени — удобрюють та мульчують ґрунт. Навесні викопують лунки на відстані 80 см і глибиною 8-10 см, висаджують пророщені бульби паростками вгору, присипають компостом та золою.

Полив та підживлення

Картопля потребує помірного поливу: надмірна волога, як і її нестача, може призвести до захворювань. Після посадки картоплю не поливають близько двох тижнів. У спеку варто зволожувати раз на тиждень.

Підживлювати картоплю рекомендується органічними добривами, наприклад, пташиним послідом. Після бродіння його розводять водою у співвідношенні 1:10. Комплекси з азотом і калієм сприяють збільшенню розміру бульб, а бор і магній прискорюють формування картоплин.

Підгортання картоплі

Картоплю підгортають двічі:

Перший раз — коли стебла досягають 20 см.

Другий раз — через 10 днів після першого підгортання. Не рекомендується підгортати картоплю в суху погоду.

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Захист від фітофтори та колорадського жука

Фітофтора: висаджуйте ранні сорти, оскільки грибок з’являється після 10 серпня. Скошуйте бадилля за два тижні до збору врожаю, щоб уникнути зараження.

висаджуйте ранні сорти, оскільки грибок з’являється після 10 серпня. Скошуйте бадилля за два тижні до збору врожаю, щоб уникнути зараження. Колорадський жук: висаджуйте картоплю в кінці квітня — до виходу жука. У разі появи шкідника збирайте його вручну.

Лайфхаки для підвищення врожайності

Надрізи на бульбах: поперечний надріз на великих картоплинах або кільцевий на дрібних стимулює врожайність на 12-15%.

поперечний надріз на великих картоплинах або кільцевий на дрібних стимулює врожайність на 12-15%. Ламання стебел: через 2-3 тижні після цвітіння ламайте стебла на висоті 10-15 см від землі — це сприяє спрямуванню поживних речовин до коренів.

Елітний посадковий матеріал: використання якісних сортів забезпечує стабільність врожаю.

використання якісних сортів забезпечує стабільність врожаю. Мульчування травою: знижує випаровування вологи, приваблює дощових черв'яків, що покращують структуру ґрунту.

Дотримуючись цих порад, ви зможете виростити здоровий і багатий урожай картоплі, навіть без застосування хімічних засобів захисту.

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