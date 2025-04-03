Врожай вас вразить: коли та як садити картоплю
Врожайність картоплі залежить від безлічі факторів: складу ґрунту, способу посадки, вибраного сорту, технологій вирощування, добрив, а також ефективного захисту від шкідників і хвороб. Пропонуємо корисні поради для отримання хорошого врожаю картоплі.
Коли садити картоплю
Час посадки картоплі визначається її сортом та погодними умовами. Якщо температура повітря піднялася вище +10°C, а ґрунт достатньо прогрівся, можна починати висаджувати картоплю. Зазвичай це відбувається з другої половини квітня до травня, залежно від весняної погоди. Перед посадкою землю необхідно зорати або перекопати, внести органічні добрива: гній, дернову землю, торф, тирсу, компост, пісок, попіл. Про це пише ТСН.
Як підготувати посадковий матеріал
- Переберіть бульби: видаліть гнилі, підморожені, хворі та м’які екземпляри. Для посадки краще обрати середні за розміром картоплини.
- Прогрійте бульби: витримайте їх на сонці або в духовці для активації росту.
- Проростіть: дочекайтеся появи паростків.
- Знезараження: замочіть бульби в розчині з 10 л води, 1 г марганцівки та мідного купоросу на 30 хвилин, після чого висушіть.
Способи посадки картоплі
- Посадка в траншею: підходить для піщаних ґрунтів. Вирийте траншеї глибиною 30 см з інтервалом 1 м, викладіть на дно сіно (15 см) та присипте гноєм і попелом. Навесні покладіть бульби та засипте ґрунтом.
- Посадка в лунки: ділянку готують восени — удобрюють та мульчують ґрунт. Навесні викопують лунки на відстані 80 см і глибиною 8-10 см, висаджують пророщені бульби паростками вгору, присипають компостом та золою.
Полив та підживлення
Картопля потребує помірного поливу: надмірна волога, як і її нестача, може призвести до захворювань. Після посадки картоплю не поливають близько двох тижнів. У спеку варто зволожувати раз на тиждень.
Підживлювати картоплю рекомендується органічними добривами, наприклад, пташиним послідом. Після бродіння його розводять водою у співвідношенні 1:10. Комплекси з азотом і калієм сприяють збільшенню розміру бульб, а бор і магній прискорюють формування картоплин.
Підгортання картоплі
Картоплю підгортають двічі:
- Перший раз — коли стебла досягають 20 см.
- Другий раз — через 10 днів після першого підгортання. Не рекомендується підгортати картоплю в суху погоду.
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Захист від фітофтори та колорадського жука
- Фітофтора: висаджуйте ранні сорти, оскільки грибок з’являється після 10 серпня. Скошуйте бадилля за два тижні до збору врожаю, щоб уникнути зараження.
- Колорадський жук: висаджуйте картоплю в кінці квітня — до виходу жука. У разі появи шкідника збирайте його вручну.
Лайфхаки для підвищення врожайності
- Надрізи на бульбах: поперечний надріз на великих картоплинах або кільцевий на дрібних стимулює врожайність на 12-15%.
- Ламання стебел: через 2-3 тижні після цвітіння ламайте стебла на висоті 10-15 см від землі — це сприяє спрямуванню поживних речовин до коренів.
- Елітний посадковий матеріал: використання якісних сортів забезпечує стабільність врожаю.
- Мульчування травою: знижує випаровування вологи, приваблює дощових черв'яків, що покращують структуру ґрунту.
Дотримуючись цих порад, ви зможете виростити здоровий і багатий урожай картоплі, навіть без застосування хімічних засобів захисту.
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