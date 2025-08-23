Пікантно та дуже смачно: рецепт маринованих помідорів з цибулею

Господині вже активно готуються до зими, роблячи різноманітні заготовки, які взимку особливо смакують. Найчастіше консервують саме помідори та огірки — вони доступні, недорогі у сезон і завжди користуються популярністю. Та навіть у класичних рецептах хочеться знайти щось нове, аби здивувати родину й гостей.

Одним із таких варіантів є мариновані помідори з цибулею — страва, яка вже багато років не втрачає своєї актуальності.

Для приготування знадобляться:

помідори – 2 кг

цибуля жовта ріпчаста – 3 шт.

кріп – 4 шт.

лавровий лист – 4 шт.

перець духмяний горошком – 8 шт.

вода – 2 л

сіль кам’яна – 60 г

цукор – 80 г

оцет – 80 мл

Овочі слід ретельно помити, цибулю нарізати кільцями, а банки простерилізувати. На дно кладуть спеції й зелень, далі шарами викладають помідори та цибулю. Паралельно готується маринад: у киплячу воду додають сіль і цукор, суміш проварюють кілька хвилин і заливають гарячою у банки. Заготовки накривають кришками та стерилізують близько 20 хвилин, після чого в кожну банку додають оцет і залишають ще на кілька хвилин.

На завершальному етапі банки щільно закривають, перевертають догори дном і вкривають рушником до повного охолодження. Зберігати таку консервацію потрібно у темному й прохолодному місці. Взимку ці мариновані помідори стануть чудовим доповненням до будь-якої страви.

