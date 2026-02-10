Вареники з вишнею як у бабусі

Є страви, які повертають у дитинство з першого шматочка. Ці вареники саме такі.

Для тіста:

• Молоко — 250 мл

• Олія — 1 ст. л.

• Яйце — 1 шт

• Борошно — 450–500 г

• Сіль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

• Заморожена вишня

• Цукор — за смаком

• Кисломолочний сир — 200 г

• Цукрова пудра — 2 ст. л.

Для соусу:

• Вишневий сік — 300 мл

• Цукор — за смаком

• Крохмаль — 1 ст. л.

• Ванільний екстракт — 5 г

• Вода — 40 мл

Спосіб приготування:

1. У чашу комбайна влийте молоко, олію, додайте яйце та сіль. Поступово всипайте борошно й замісіть еластичне тісто. Накрийте харчовою плівкою й дайте відпочити 30 хвилин.

2. Робочу поверхню присипте борошном і розкачайте тісто.

3. За допомогою склянки виріжте кружечки.

4. Кисломолочний сир змішайте з цукровою пудрою до однорідності.

5. На кожен кружечок викладіть спочатку сирну масу, потім вишню і трохи цукру. Заліпіть вареники.

6. Варіть у підсоленій воді до моменту, коли вони спливуть на поверхню.

7. Для соусу: у сотейник вилийте вишневий сік, додайте цукор і доведіть до кипіння. Крохмаль розведіть у воді й тонкою цівкою влийте в сік, постійно помішуючи — соус швидко загусне.

8. Подавайте вареники з соусом і сметаною. За бажанням — додайте м’яту.