Спокійні та чемні: топ порід собак, які чудово підходять новачкам

Вибір першого собаки може стати справжнім викликом, тож ветеринари радять новачкам звертати увагу на породи зі стабільним характером, доброю керованістю та здатністю швидко пристосовуватися до різних умов. Фахівці визначили п’ять порід, які вважаються найбільш комфортними для людей без попереднього досвіду утримання собак.

Про це повідомляє видання Parade Pets. Експерти наголошують, що під час вибору майбутнього улюбленця варто зважати не лише на зовнішність, а й на темперамент, рівень активності та легкість у навчанні. За словами ветеринарів, універсальної "ідеальної" породи не існує, проте є собаки, з якими новачкам значно простіше. Водночас навіть найневибагливіший пес потребує уваги, послідовного виховання, соціалізації та відповідального підходу.

До переліку рекомендованих порід увійшли бішон фрізе, папійон, лабрадор-ретривер, кавалер-кінг-чарльз-спаніель і пудель. Усі вони вирізняються доброзичливістю, орієнтацією на людину та здатністю швидко опановувати базові навички.

Бішон фрізе й папійон — невеликі за розміром собаки, які добре почуваються навіть у квартирі. Вони товариські, зазвичай не проявляють охоронної агресії та легко піддаються навчанню. Водночас бішон потребує регулярного догляду за шерстю, а папійон — активних ігор і розумових вправ.

Лабрадор-ретривер стане вдалим вибором для тих, хто хоче мати великого, енергійного й сімейного собаку. Ця порода відома врівноваженим характером, відданістю та прагненням догодити власнику, проте потребує тривалих прогулянок і щоденної фізичної активності.

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель ідеально підходить людям, які шукають лагідного та спокійного компаньйона. Він легко адаптується до різного стилю життя й швидко прив’язується до родини. Пудель, своєю чергою, вирізняється високим інтелектом і слухняністю, однак потребує регулярної розумової стимуляції та занять, аби залишатися врівноваженим і задоволеним.

