Завжди поряд: топ найвідданіших порід собак

Собаки здавна славляться відданістю людині, проте деякі породи особливо сильно прив’язуються до своїх господарів і формують з ними надзвичайно тісний емоційний зв’язок.

Видання ParadePets назвало шість порід, які вирізняються особливою любов’ю та вірністю. Золотистий ретривер традиційно очолює списки найвідданіших собак. Представники цієї породи прагнуть постійно бути поруч із людиною не через потребу в увазі, а через щире бажання тримати господаря в полі зору. За словами кінологині та консультантки сервісу JustAnswer Саллі Гроттіні, у домі, де кілька членів родини перебувають у різних кімнатах, ретривер зазвичай займає таке місце, звідки може спостерігати за всіма одразу.

Лабрадор-ретривер спочатку виводили для допомоги мисливцям — ці собаки витягували снасті та дичину з холодної води. Саме тому вони звикли орієнтуватися на людину, уважно слухати команди та прагнути "роботи". Лабрадори часто намагаються бути фізично близько до господаря, із задоволенням лежать поруч і легко навчаються. Завдяки розуму й слухняності їх нерідко залучають до службової та терапевтичної діяльності.

Ньюфаундленд — це великі, але надзвичайно лагідні й спокійні собаки. Історично їх використовували для порятунку людей на воді, що сформувало в них уважність до стану й безпеки господаря. Вони терплячі, врівноважені та здатні стати надійною опорою для родини, даруючи відчуття захищеності й комфорту.

Німецька вівчарка була виведена для охорони та випасу худоби, тому має яскраво виражений захисний інстинкт. Такі собаки часто ставлять безпеку родини вище за власну. Водночас їм необхідні раннє виховання та соціалізація, щоб природна настороженість залишалася під контролем. Найщасливішими вівчарки почуваються тоді, коли активно залучені до повсякденного життя господарів — під час тренувань, ігор чи звичайного спільного відпочинку.

Бернський зенненхунд нерідко називають "собакою-липучкою", адже вони буквально слідують за своїми власниками з кімнати в кімнату. Ці пси відомі спокійною, терплячою вдачею та щирою прихильністю до родини. Вони охоче притуляються до людей, шукають фізичного контакту та комфортно почуваються в атмосфері сімейного тепла, добре ладнаючи і з дорослими, і з дітьми.

Бордер-колі — ще одна порода з пастушим корінням. Вона поєднує високий інтелект, чутливість і сильну орієнтацію на людину. Бордер-колі потребують уваги й активної взаємодії, але натомість дарують господарям відданість і готовність співпрацювати. Це дружні, кмітливі та ніжні собаки, які прагнуть бути корисними та радувати своїх власників щодня.

