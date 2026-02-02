Можуть спровокувати отруєння і не тільки: названо топ найнебезпечніших рослин для собак

Власників собак застерігають: чимало популярних кімнатних рослин можуть бути небезпечними для домашніх улюбленців. Навіть без прямого поїдання такі рослини здатні спричинити отруєння, тому собакам у жодному разі не можна з ними контактувати.

Як пояснила клінічна спеціалістка з поведінки тварин і дієтологиня Алісса Ральф, загроза часто криється не лише в самих рослинах, а й в опалому листі, рослинному соку чи забрудненому ґрунті. Собаки можуть випадково проковтнути токсини під час прогулянок квартирою, облизування шерсті або дослідження горщиків із квітами, повідомляє видання Express.

За словами експертки, поширеною помилкою є переконання, що небезпека виникає лише тоді, коли собака гризе рослину. Насправді отруєння можливе й через злизування соку, контакту з пилком або копання в ґрунті, де накопичуються шкідливі речовини.

Найнебезпечніші кімнатні рослини для собак

Лілії — одні з найбільш токсичних. Навіть пилок може потрапити на шерсть тварини, а під час вилизування викликати сильне отруєння та подразнення.

Алое вера — білий сік рослини здатен спричинити блювоту, діарею та загальну слабкість.

— білий сік рослини здатен спричинити блювоту, діарею та загальну слабкість. Плющ — небезпечні речовини містяться як у листі, так і в ягодах.

— небезпечні речовини містяться як у листі, так і в ягодах. Лілія миру — може викликати подразнення слизової рота та порушення травлення.

— може викликати подразнення слизової рота та порушення травлення. Сансевієрія (зміїна рослина) — має легку або помірну токсичність, що проявляється слинотечею, блювотою та млявістю.

Ознаки отруєння рослинами нерідко бувають слабко вираженими й можуть нагадувати звичайний розлад шлунка. До перших симптомів належать надмірна слинотеча, блювота, діарея, втрата апетиту та пригнічений стан.

Щоб зменшити ризики, фахівці радять тримати потенційно небезпечні рослини поза досяжністю тварин, регулярно прибирати опале листя та не розміщувати токсичні квіти на підлозі — особливо в домівках, де живуть цуценята або допитливі собаки.

