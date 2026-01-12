Печиво Чурос: хрустке ззовні та ніжне всередині
Печиво Чурос
Обожнюю це хрустке ззовні та ніжне всередині печиво, особливо з шоколадом чи вареним згущеним молоком.
Взагалі він легкий у приготуванні
До рецепту:
230г води
75г масла
дрібка солі
25г цукру
10г ванільний екстракт або цукор
175г борошна
3 яйця
Цукор та кориця для посипки
Шоколад 50г та 90-100г молока для соусу
у сотейник наливаю воду, додаю масло, цукор, ванільний екстракт та дрібку солі, доводжу до кіпіння та всипаю борошно і добре вимішую лопаткою прямо на вогні, десь хвилину. Знімаю сотейник з вогню і продовжую інтенсивно перемішувати лопаткою суміш ще хвилину!
даю тісту трохи охолонути і вводжу яйця по одному з допомогою вінчика (можна узяти і міксер, бо тісто на початку щільне).
Коли ввів яйця, готове тісто стає еластичним, але більш щільне ніж заварне за еклери. Це тісто не тече і майже тримає форму, пики ще тепле!
випускаю тісто через красиву насадку на листочки пергамента.
Розігріваю олію до 180-185 градусів і смажу вироби до румяності декілька хвилин!
готові гарячі чурос посипаю сумішшю цукру з корицею і подаю з рідким гарячим шоколадом!