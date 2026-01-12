Печиво Чурос: хрустке ззовні та ніжне всередині

Печиво Чурос

Обожнюю це хрустке ззовні та ніжне всередині печиво, особливо з шоколадом чи вареним згущеним молоком.

Взагалі він легкий у приготуванні

До рецепту:

230г води

75г масла

дрібка солі

25г цукру

10г ванільний екстракт або цукор

175г борошна

3 яйця

Цукор та кориця для посипки

Шоколад 50г та 90-100г молока для соусу

у сотейник наливаю воду, додаю масло, цукор, ванільний екстракт та дрібку солі, доводжу до кіпіння та всипаю борошно і добре вимішую лопаткою прямо на вогні, десь хвилину. Знімаю сотейник з вогню і продовжую інтенсивно перемішувати лопаткою суміш ще хвилину!

даю тісту трохи охолонути і вводжу яйця по одному з допомогою вінчика (можна узяти і міксер, бо тісто на початку щільне).

Коли ввів яйця, готове тісто стає еластичним, але більш щільне ніж заварне за еклери. Це тісто не тече і майже тримає форму, пики ще тепле!

випускаю тісто через красиву насадку на листочки пергамента.

Розігріваю олію до 180-185 градусів і смажу вироби до румяності декілька хвилин!

готові гарячі чурос посипаю сумішшю цукру з корицею і подаю з рідким гарячим шоколадом!