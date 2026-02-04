Найвідоміше картопляне пюре у світі: не залишить вас байдужими до останньої ложки!
Найвідоміше картопляне пюре у світі від Жоеля Робюшона. А він найтитулованіший шеф Мішлен Гіду.
Я трішки змінив рецепт під свій смак, але це варто спробувати, бо таке пюре не залишить вас байдужими до останньої ложки!
Важливий момент - правильний сорт картоплі. Якщо відволіктись від сортів ( в мене Рівʼєра), то беремо ту, яка жовта в середині, краще сухувата м’якоть і багато крохмалю!
Основна пропорція:
300г перетертої картоплі
150г масла 82.5%
150г вершків 30%
Сіль та мелений мускатний горіх
очищену картоплю не ріжемо а беремо цілком, відварюю у підсоленій воді при повільному кипінні хвилин 30-35 - важливо щоб бульба добре приготувалась, бо інакше можуть бути сирі грудочки у пюре.
беремо трішки більше перед варкою, бо при варінні і перетиранні вага трохи втрачається
коли картопля готова воду зливаю, а картоплю у каструлі ще хвилину прогріваю та підсушую!
одразу, ще гарячою, картоплю перетираю через млин для перетирання мʼякоті, або насправді ще краще через сито!
на велику пательню наливаю вершки, додаю масло, розігріваю і додаю протерту картоплю, сіль на смак та мускатний горіх.
лопаткою розминаю і перемішую картоплю при постійному маленькому кипінні, поки маса стане однорідною
Можливо пару хвилин треба буде просто перемішувати і прогрівати, щоб надлишкова волога випарувалась.
зауважте, що це картопляне пюре не густе, а скоріше нагадує крем і це дуже-дуже смачно!
Таке пюре вартує бути окремою стравою, а якщо ви додасте його на гарнір до тушкованого мʼяса - вас на руках будуть носити.
Спробуйте самі і Поділіться відомим рецептом з друзями!