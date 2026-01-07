Трикутнички з сиром та зеленню з тістом філо: швидко і смачно

Друзі, спеціально для тих, у кого обмаль часу для приготування смачних страв. Тут все легко, просто та доступно, в смакує так… що неможливо зупинитись.

А ви готуєте щось із тіста філо? У мене багато рецептів, можу нагадати, якщо що

Трикутнички з сиром та зеленню

400 г тіста філо

500 г картоплі (4 шт.)

180 г сиру сулугуні

350 г кисломолочного сиру (5%)

150 г бринзи

100 г шпинату

30 г кропу

4 яйця

сіль (за бажанням)

Приготуємо трикутнички з сиром та зеленню:

Натираємо картоплю на великій терці та додаємо сіль. Прибираємо зайвий сік та перекладаємо в іншу ємність.

Шпинат,кріп миємо та просушуємо. Нарізаємо.

Натираємо на великій терці сир сулугуні та бринзу.

Додаємо кисломолочний сир.

Додаємо до картоплі сир, зелень та перемішуємо.

Додаємо яйця та знову перемішуємо.

Будемо використовувати тісто філо, я беру вже готове. Розрізаємо лист на три смужки за допомогою ножиць.

Кладемо дві смужки тіста на лист пергаменту та змащуємо їх вершковим маслом.

На край тіста викладаємо столову ложку начинки та формуємо трикутнички. Перекладаємо на другу смужку та загортаємо.

Так само формуємо решту трикутників.

Перекладаємо трикутнички на деко з пергаментом та змащуємо яйцем.

Відправляємо в розігріту духовку до 190 градусів на 15 хвилин, режим - підігрів знизу та конвекція.

Дістаємо з духовки, перекладаємо на тарілку та куштуємо.