Ідеальні для сімей з дітьми: топ найдобріших порід собак

Ветеринарні фахівці склали добірку з семи порід собак, які заслужено вважають одними з найпривітніших і найбільш комунікабельних. До цього списку потрапили як невеликі собаки-компаньйони, так і масивні сімейні улюбленці, що славляться м’яким характером, терплячістю та здатністю швидко знаходити спільну мову з людьми.

Про це повідомило видання Parade Pets. Експерти зауважують, що кожен собака має власний темперамент, однак окремі породи протягом багатьох років зберігають репутацію особливо ласкавих і орієнтованих на людину. Саме таких собак ветеринари найчастіше рекомендують родинам із дітьми, власникам без великого досвіду та тим, хто шукає відданого й дружнього домашнього друга.

Бостонський тер’єр відомий своєю відкритістю та любов’ю до спілкування. Його нерідко називають "собакою з людським характером", адже він охоче контактує з оточенням, добре ставиться до дітей і прагне радувати господаря, що значно полегшує процес виховання.

Бігль, незважаючи на своє мисливське походження, вирізняється м’якою та доброзичливою поведінкою. Як типова зграйна порода, він звик до співжиття з іншими, тому зазвичай терплячий до дітей і легко уживається з домашніми тваринами.

Бордер-коллі поєднує гострий розум із глибокою прив’язаністю до родини. Це уважні та ніжні собаки, яким необхідні регулярні фізичні навантаження й інтелектуальні заняття, щоб почуватися гармонійно.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Ньюфаундленд є прикладом великого собаки з надзвичайно лагідною вдачею. Його часто називають "чотирилапою нянею" через природну стриманість, терпіння та здатність тонко відчувати настрій людей, особливо дітей.

Мопс спочатку виводився як собака-компаньйон, і ця риса збереглася донині. Він сильно прив’язується до сім’ї, любить бути поруч із людьми та зазвичай без проблем ладнає з іншими собаками.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль славиться врівноваженим характером і особливою ніжністю. Ветеринари відзначають його чутливість і здатність створювати атмосферу спокою, що робить породу ідеальною для тих, хто цінує тісний емоційний зв’язок із домашнім улюбленцем.

Золотистий ретривер стабільно входить до переліків найулюбленіших порід у світі завдяки дружелюбності та врівноваженості. Він легко навчається, швидко адаптується до різних умов життя, а його відкрита й доброзичлива вдача робить такого собаку комфортним компаньйоном для людей будь-якого віку.

Нагадаємо, ми вже писали, як вберегти лапи собаки від замерзання та впливу протиожеледної суміші.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!