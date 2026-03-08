БлогРецепти
Афогато аль тірамісу: десерт з морозивом
Афогато - це десерт з однієї або двох кульок морозива та порції еспресо. Інколи додають лікер, горіхи чи шоколад.
Я думаю, на 8 березня можна здивувати ранковим тірамісу-афогато. Готувати його простіше просто.
На 2-х:
90 г маскарпоне
40 г вершків 33%
1 жовток
20 г цукру або цукрової пудри
4 палички савоярді
120–140 г морозива
2 ст. л. амарето
какао для посипки
Збити маскарпоне з вершками, жовтком та цукровою пудрою до пишної піни
У красиву склянку покласти крем, додати амарето та кульку морозива, покласти кілька печив савоярді і зверху влити свіжозварений еспресо.
Подавати одразу і з любовʼю.
Скоро поділюся і класичним рецептом тірамісу.