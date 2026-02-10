Розоритесь на ветеринарів: топ ознак, які свідчать про слабке здоров’я собаки

Собак традиційно називають вірними супутниками людини. Протягом століть селекційна робота формувала породи з чітко визначеними функціями — від мисливців і пастухів до охоронців і декоративних улюбленців. Утім, як застерігає ветеринарний лікар Бен Сімпсон-Вернон, деякі зовнішні риси, створені штучним відбором, можуть негативно впливати на здоров’я тварин і навіть скорочувати тривалість їхнього життя.

У відео, опублікованому в TikTok, фахівець звернув увагу на низку ознак, які, на його думку, є сигналом підвищеного ризику хронічних захворювань. Такі особливості не лише знижують комфорт собаки в повсякденному житті, а й можуть вимагати постійного ветеринарного контролю.

Однією з проблемних рис є короткі лапи, які багато власників вважають привабливими. Насправді ж укорочені кінцівки обмежують рухливість собаки, ускладнюють активні ігри та фізичні навантаження, що часто призводить до набору зайвої ваги. Такі породи, як такси, коргі та бассет-хаунди, через особливості будови тіла схильні до деформацій кінцівок, проблем із суглобами та захворювань міжхребцевих дисків, коли диски можуть зміщуватися або розриватися, спричиняючи біль і порушення руху.

Не менш серйозною особливістю є виражені шкірні складки. Хоча зморшкувата зовнішність бульдогів, шар-пеїв чи французьких бульдогів багатьом здається чарівною, така будова шкіри створює сприятливі умови для запалень та інфекцій. Дерматит у складках виникає через накопичення вологи й бруду, тому собаки з цією особливістю потребують регулярного очищення шкіри, аби уникнути болю, свербежу та хронічних ускладнень.

Ще одна поширена проблема стосується порід із короткою, сплющеною мордою — так званих брахіцефалів. До них належать мопси, бульдоги, боксери та ши-тцу. Через вкорочені дихальні шляхи таким собакам часто важко нормально дихати, особливо під час фізичного навантаження чи сну. Вони можуть страждати від задухи, проблем із травленням, частого відригування їжі та перегріву, оскільки їм складніше регулювати температуру тіла.

Опущені або неправильно сформовані повіки також не є безпечною рисою. Через те, що повіки не повністю захищають очі, слизова оболонка постійно піддається подразненню. Це підвищує ризик розвитку кон’юнктивіту, сухості очей і хронічних запалень, які потребують тривалого лікування.

Окрему увагу ветеринар приділив мерлевому забарвленню шерсті — плямистому візерунку з приглушеними відтінками на світлому фоні. Хоча такий окрас часто поєднується з блакитними або різнокольоровими очима і виглядає ефектно, ген мерль може бути пов’язаний із підвищеною ймовірністю порушень слуху та зору. У деяких собак це призводить до часткової або повної глухоти й навіть сліпоти.

За словами Бена Сімпсона-Вернона, любов до зовнішньої привабливості не повинна переважати турботу про добробут тварини. Вибираючи собаку, важливо зважати не лише на зовнішність, а й на потенційні ризики для здоров’я, аби забезпечити улюбленцю довге та якісне життя.

