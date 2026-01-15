Медівник на пательні: швидкий рецепт

Ви точно маєте повторити цей рецепт, його смак вкраде ваше серденько!

Коржі: (для тортика діаметром 21 см):

• Мед — 150 г

• Сода — ½ ч.л

• Масло вершкове — 80 г

• Цукор — 100 г

• Яйця курячі — 110 г

• Борошно — 500-600 г

Крем:

• Сметана жирна — 700 г

• Вершки жирні — 350 г

• Цукрова пудра — 150 г

• Сік лимона — за бажанням

Спосіб приготування:

1. Мед прогріти до яскравого карамельного кольору. Коли почне шипіти, додати соду і проварити.

2. Вмішати масло.

3. Збити яйця з цукром.

4. Поступово влити суміш яєць в теплу медово-масляну суміш.

5. Додати борошно та замішати мʼяке тісто. Розділити на частини.

6. Розкачати та випікати на пательні до золотої скоринки з обох боків.

7. Збиваємо разом сметану, вершки та цукрову пудру.

8. За бажанням додаємо сік лимону. Перемішуємо.

9. Збираємо торт, перемішуючи коржі кремом.

Обов’язково зберігайте рецепт, діліться з друзями та готуйте з любов’ю!