Медівник на пательні: швидкий рецепт
Ви точно маєте повторити цей рецепт, його смак вкраде ваше серденько!
Коржі: (для тортика діаметром 21 см):
• Мед — 150 г
• Сода — ½ ч.л
• Масло вершкове — 80 г
• Цукор — 100 г
• Яйця курячі — 110 г
• Борошно — 500-600 г
Крем:
• Сметана жирна — 700 г
• Вершки жирні — 350 г
• Цукрова пудра — 150 г
• Сік лимона — за бажанням
Спосіб приготування:
1. Мед прогріти до яскравого карамельного кольору. Коли почне шипіти, додати соду і проварити.
2. Вмішати масло.
3. Збити яйця з цукром.
4. Поступово влити суміш яєць в теплу медово-масляну суміш.
5. Додати борошно та замішати мʼяке тісто. Розділити на частини.
6. Розкачати та випікати на пательні до золотої скоринки з обох боків.
7. Збиваємо разом сметану, вершки та цукрову пудру.
8. За бажанням додаємо сік лимону. Перемішуємо.
9. Збираємо торт, перемішуючи коржі кремом.
Обов’язково зберігайте рецепт, діліться з друзями та готуйте з любов’ю!