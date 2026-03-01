Пухнастий позитив: топ порід собак із веселим характером

Собаки давно стали для людини не просто тваринами, а справжніми компаньйонами, які вміють піднімати настрій, дарувати радість і створювати відчуття тепла в домі. Хоча характер кожної собаки залежить від виховання, соціалізації та індивідуальних особливостей, деякі породи з народження наділені надзвичайно доброзичливим, веселим і життєрадісним темпераментом.

Видання Country Living, посилаючись на експертів The Kennel Club, виділило породи, які особливо відомі своєю позитивною вдачею, любов’ю до людей і здатністю приносити щире щастя своїм господарям.

Лабрадор-ретривер — одна з найпопулярніших порід у світі саме завдяки своїй неймовірній доброзичливості та позитиву. Ці собаки завжди прагнуть догодити, обожнюють гратися і ніколи не відмовляться від можливості когось розвеселити. Їхня доброта та терпіння зробили лабрадорів ідеальними собаками-помічниками, поводирями для людей з вадами зору та терапевтами в лікарнях і реабілітаційних центрах.

Золотисті ретривери — близькі родичі лабрадорів за характером. Вони розумні, впевнені в собі, надзвичайно приязні та завжди відкриті до нових людей і тварин. Голден ретривери люблять бути в центрі уваги родини, легко знаходять спільну мову з дітьми та ідеально підходять для тих, хто хоче собаку з безмежною любов’ю та позитивом.

Кокер-спанієль — маленька, але надзвичайно весела собака з яскравим і життєрадісним темпераментом. Їхня енергія та грайливість заразливі, а ніжність і відданість роблять їх чудовими компаньйонами для всієї сім’ї. Попри активність, кокер-спанієлі дуже лагідні та чутливі до настрою господаря.

Ірландський сетер — втілення спритності, енергії та позитиву. Ці собаки обожнюють активні прогулянки, біг, дослідження нових місць і завжди готові до пригод. Їхній веселий і відкритий характер робить ірландського сетера чудовим вибором для активних людей, які люблять рух і хочуть собаку з "іскрою в очах".

Англійський сетер — товариський, добродушний і дуже ласкавий. Ці собаки люблять увагу, обійми та близький контакт із родиною. Вони енергійні, тому потребують простору для бігу та тривалих прогулянок, ідеально підходять для будинку з садом або активних господарів.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Боксер — собака з безстрашним характером і водночас неймовірно веселою, грайливою вдачею. Попри потужну статуру та охоронні інстинкти, боксери надзвичайно доброзичливі до своєї сім’ї, особливо до дітей. Їхня "клоунська" натура та постійне бажання гратися роблять їх справжніми "сонячними" собаками.

Бішон фрізе — маленький пухнастий клубочок із великим серцем. Ці собаки мають надзвичайно веселий і життєрадісний характер, обожнюють бути в центрі уваги та проводити час із господарями. Їхня мила зовнішність і позитивна енергія зробили бішонів одними з найпопулярніших компаньйонів для квартир і сімей.

Гладкошерстий коллі — розумна, сильна та надзвичайно товариська порода. Виведені для роботи з вівцями, вони й досі люблять активне життя на свіжому повітрі. Коллі енергійні, спритні, віддані та завжди готові до довгих прогулянок і пригод. Їхній інтелект і позитивний настрій роблять їх чудовими сімейними собаками для активних господарів.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найграйливіших собак.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!