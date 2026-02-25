Картопляні кульки з сиром або ліниві крокети

Обожнюю готувати з мамою та роблю це з самого дитинства - починаючи із замісу хліба та перших тортиків на сімейні свята. Мама завжди шукала різні смаколики.

Тож:

500 г відвареної картоплі

40 г крохмалю

40 г борошна

Сухий часник і копчена паприка

100–125 г твердого сиру (чедер)

Зелень за бажанням і сіль

Картоплю для таких виробів варю цілком у підсоленій воді на помірному кипінні до повної готовності.

Зливаю воду і ще навіть "просушую" хвилину-дві прямо в каструлі на вогні, щоб прибрати зайву вологу.

Картоплю одразу товчу гарячою, додаю посічену зелень, можна чебрець, спеції. Можу навіть трішки масла додати або влити жирних вершків.

Все перемішую, куштую на сіль. Тру сир на крупній тертці, знову перемішую й додаю борошно з крохмалем і виходить тісто - не дуже туге, але й не надто м’яке. Важливо зберегти ніжність, не "забити" борошном і водночас зв’язати зайву вологу.

Формую невеличкі кульки, обвалюю їх у борошні або в суміші борошна з крохмалем і швидко обсмажую у дуже гарячому фритюрі.

Якщо хочеться прямо дуже хрусткої скоринки, то можна кульки зробити більшими й запанірувати в борошні, потім у яйці, а тоді в сухарях - вийдуть справжні крокети!

Дуже смакує із соусом тартар з копченим барбекю.

Смачного вам і обіймаю.