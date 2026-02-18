Ви до них не готові: топ порід собак, які не підходять початківцям

Обираючи першого собаку, важливо керуватися не лише симпатією до цуценяти, а й тим, наскільки порода відповідає вашому способу життя. Ветеринарна хірургиня з понад десятьма роками практики, докторка Еймі Ворнер пояснила, які породи можуть стати складним випробуванням для новачків і на що варто звернути увагу.

Про це повідомило видання Express. За словами фахівчині, ключову роль відіграють умови проживання та готовність власника приділяти час вихованню й активності тварини. Деякі собаки потребують настільки інтенсивних фізичних навантажень і постійних тренувань, що життя в квартирі для них не підходить. Зокрема, вона зазначає, що хоча дуже любить спанієлів, не радила б заводити їх у міських умовах без можливості забезпечити достатній рівень руху.

Тим, хто вперше заводить собаку, Ворнер рекомендує уникати порід, які відомі впертим характером або складністю у дресируванні. Наприклад, джек-рассел-тер’єр — розумний, але дуже незалежний собака, і процес навчання з ним може виявитися непростим для недосвідченого власника.

Ще однією непростою породою вона називає веймаранер. Попри ефектну зовнішність, ці собаки мають сильний характер, схильні до самостійних рішень і не завжди демонструють слухняність без належного досвіду з боку господаря.

Окремо ветеринарка застерігає від брахіцефальних порід, зокрема мопс і французький бульдог. Через особливості будови морди вони часто мають проблеми з диханням, що може потребувати дорогого лікування або хірургічного втручання. На її думку, розведення собак із подібними анатомічними вадами викликає етичні питання.

Натомість для початківців вона радить звернути увагу на більш поступливі та орієнтовані на людину породи. Золотистий ретривер і лабрадор-ретривер залишаються популярними саме завдяки відносній легкості у навчанні, дружньому характеру та хорошій взаємодії з дітьми.

Якщо родина шукає невелику собаку, вдалим варіантом може стати Бордер-тер’єр — енергійний, але більш керований у дресируванні. А для тих, хто має достатньо простору, підійде Кавалер-кінг-чарльз-спанієль із лагідним і м’яким характером. Водночас експертка радить обов’язково перевіряти здоров’я батьків, адже ця порода має схильність до серцевих захворювань.

