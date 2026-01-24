Можуть бути небезпечними: топ порід собак, яких не варто заводити сімʼям з дітьми 

Не всі собаки однаково добре почуваються поруч із дітьми. Одні породи легко знаходять спільну мову з малечею і терпляче ставляться до її поведінки, тоді як інші можуть реагувати на дитячу активність страхом, напруженням або навіть агресією.

Оскільки діти часто поводяться непередбачувано, експерти радять особливо уважно підходити до вибору собаки для сім’ї. Важливо, щоб порода була відома врівноваженим характером, терпінням і здатністю спокійно взаємодіяти з дітьми. Як пише Express, дресирувальник і спеціаліст із поведінки собак Вілл Атертон назвав три породи, яких краще уникати сім’ям із дітьми.

1. Бордер-коллі

Бордер-коллі — це собаки середнього розміру, які традиційно використовуються для випасу овець та худоби. Вони розумні, енергійні, легко навчаються і прагнуть догодити власнику. Втім, за словами Атертона, саме ці якості можуть стати проблемою у сім’ях з дітьми.

Кінолог пояснює, що поширена думка про "простоту" бордер-коллі є оманливою. Якщо собака не отримує достатнього фізичного й розумового навантаження, він починає реалізовувати свої пастуші інстинкти вдома — зокрема, ганятися за дітьми та навіть прикушувати їх за ноги.

2. Акіта

Акіти відомі своєю відданістю та спокоєм. Вони зазвичай стримані, насторожено ставляться до незнайомців і можуть бути недовірливими до інших тварин. У колі родини ці собаки ласкаві й прив’язані до людей.

Водночас Атертон застерігає, що акіти мають дуже сильний захисний інстинкт. У деяких випадках це призводить до труднощів у взаємодії з дітьми. За словами експерта, у правильному середовищі акіта може бути чудовим собакою, але ця порода не завжди комфортно почувається поруч із малюками.

3. Далматинець

Далматинці часто поводяться стримано й відсторонено з незнайомими людьми. Вони можуть бути хорошими сторожовими собаками та проявляти відданість і любов до своєї родини.

Проте, як зазначає Атертон, багато людей не усвідомлюють потенційних ризиків. За його словами, далматинці мають один із найвищих показників укусів у Великій Британії, і в багатьох випадках постраждалими стають саме діти.

