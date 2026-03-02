Соковитий і хрусткий смеш бургер: кілька ''секретиків'', які зроблять його неймовірним

Соус - саме те, що зробить вас найкращим кухарем:

200 г майонезу

30 г зернової гірчиці

40 г копченого барбекю

30 г гострого маринованого перцю

40 г смаженої карамелізованої цибулі

копчена паприка, сушений часник

Тут окремо підсмажую на невеликому вогні дрібно порізану цибулю - 120 г. Наприкінці готування додаю приблизно 12–15 г цукру.

Змішую всі інгредієнти - і все. Зберігаю соус у банці, він ідеальний до будь-яких смаколиків.

Котлета - це важливо

Фарш:

800 г яловичої лопатки

200 г яловичого жиру

Все подрібнюю, додаю трішки ворчестеру, чорний та духмяний переці - і більше нічого! Перемішую й даю трішки постояти. Пропускаю через м’ясорубку, формую з фаршу кульки по 70–100 г.

Після багатьох спроб: сіль краще додавати вже після того, як посмажив ( щоб котлета не "збігалась" не вимішуйте багато фарш!

Пательня має бути дуже гаряча: добре притискаємо пресом і смажимо швидко до скоринки.

На гарячу обсмажену сторону кладу шматок плавленого чедеру.

Цибуля

Беру білу або кримську цибулю, ріжу кубиками й опускаю у крижану воду на 20–30 хвилин.

ЗБІРКА:

Тепла булка

Соус

Цибуля

Котлета з сиром

Ще котлета з сиром

Мариновані огірочки

Булка з соусом

І головний секрет - ДРУЗІ ТА БЛИЗЬКІ.

Разом завжди краще.