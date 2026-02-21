Не пощастило з генами: які породи собак найчастіше хворіють 

Вчені з Кембриджського університету оприлюднили масштабне дослідження, яке показало: мода на "милі" плоскоморді (брахіцефальні) собаки прирікає тисячі тварин на хронічні страждання та скорочене життя. Якщо раніше основну увагу приділяли мопсам і бульдогам, то тепер до "чорного списку" потрапило 15 порід, у яких ризик розвитку брахіцефалічного обструктивного синдрому дихальних шляхів (БОАС) коливається від дуже високого до помірного.

БОАС — це комплекс проблем, спричинений штучно вкороченою мордою, вузькими дихальними шляхами, затиснутими ніздрями та надмірними шкірними складками. Тварини з такими рисами дихають важко, хроплять, пирхають, швидко втомлюються, погано переносять спеку та фізичне навантаження. У тяжких випадках виникають блювота, колапс і передчасна смерть. Про це пише techno nv.

Дослідження охопило 898 собак 15 порід. Вчені проводили точні заміри черепа, шиї, носових отворів, а також оцінювали дихання після трихвилинного тесту з фізичним навантаженням. Результати розподілилися так:

Високий ризик БОАС — французький бульдог, англійський бульдог, мопс, пекінес, японський хін.

— французький бульдог, англійський бульдог, мопс, пекінес, японський хін. Помірний ризик — кінг-чарльз-спанієль, ши-тцу, бостон-тер’єр, бордоський дог, брюссельський грифон.

— кінг-чарльз-спанієль, ши-тцу, бостон-тер’єр, бордоський дог, брюссельський грифон. Низький ризик — боксер, аффенпінчер, стаффордширський бультер’єр, кавалер-кінг-чарльз-спанієль, чихуахуа.

— боксер, аффенпінчер, стаффордширський бультер’єр, кавалер-кінг-чарльз-спанієль, чихуахуа. Клінічні ознаки БОАС відсутні — лише померанський шпіц та мальтійська болонка.

Доктор Френ Томлінсон, одна з авторок дослідження, наголосила: БОАС — це спадковий стан, який неможливо повністю усунути навіть хірургічним втручанням чи контролем ваги. Операції на дихальних шляхах полегшують симптоми, але не усувають причину — екстремальну будову черепа. Через це добробут таких тварин залишається під серйозною загрозою.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Особливо тривожна ситуація склалася в притулках. З 2017 року кількість покинутих брахіцефалів зросла на 500 %. Власники часто не готові до постійних витрат на ветеринарію, медикаменти та операції. У найтяжчих випадках ветеринари змушені вдаватися до евтаназії, бо не можуть полегшити страждання тварини.

Експерти закликають потенційних власників і суддів на виставках відмовитися від заохочення екстремальних рис екстер’єру: надто короткої морди, глибоких шкірних складок, випуклих очей, кривих кінцівок. Така форма тіла робить кожен подих для собаки тяжким випробуванням, а життя — болісним і коротким.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!