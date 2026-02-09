Швидкий шоколадний десерт без випічки

Коли хочеться чогось особливого, а стояти біля плити немає сил — цей десерт з печивом просто рятує. Ви точно маєте це спробувати!

Інгредієнти:

• Печиво – 250 г

• Молоко – 500 г

• Яйце куряче – 1 шт

• Цукор – 2 ст.л

• Ванільний цукор – 1 ч.л

• Крохмаль кукурудзяний – 1 ст.л

• Масло вершкове – 50 г

• Шоколад – 100 г

Спосіб приготування:

1. Змішай яйце, цукор і крохмаль, збийте до однорідної консистенції.

2. Нагрійте молоко, але не доводьте до кипіння. Вливайте тонкою цівкою в яєчну суміш, постійно помішуючи.

3. Перемістіть суміш на середній вогонь і варіть, поки крем не загусне. Додайте вершкове масло, перемішайте і залиште охолоджуватися.

4. Викладіть десерт шарами: печиво – крем – печиво – крем.

5. Завершальний штрих — розтопіть шоколад, змішайте його з маслом і покрийте десерт зверху.

Вуаля! Дайте йому трішки "відпочити" в холодильнику, і насолоджуйтеся.