Різні види цукру: за якими назвами ховається

Існує більш як 60 різних назв цукру. Потрібно розуміти, скільки цукру ви споживаєте, оскільки надмірне вживання цукру пов'язують із багатьма захворюваннями.

ВИДИ ЦУКРУ

Існує багато різних джерел і назв цукру. Є три види моносахаридів, які є найпростішою формою цукру. Також є цукри, які складаються з комбінацій цих моносахаридів.

Розглянемо найпоширеніші види цукру:

🔷 Глюкоза. Цей моносахарид є найпоширенішою формою цукру, що міститься в рослинах. Організм використовує глюкозу як паливо. Незалежно від спожитих форм цукру, організм розщеплює більшість з них на глюкозу. Вона поєднується з іншими простими цукрами, утворюючи дисахариди.

🔷 Фруктоза. Моносахарид, який міститься в фруктах, меді та деяких коренеплодах. Є найсолодшим з усіх природних цукрів. Метаболізується лише у печінці.

🔷 Галактоза. Третій найпоширеніший моносахарид. Складається з тих самих елементів, що й глюкоза, але вони розташовані по-іншому. Як моносахарид міститься переважно в бобових.

🔷 Сахароза. Складається з глюкози та фруктози. Природним чином міститься в рослинах. Цукор-пісок — це сахароза (або сукроза). Зазвичай його виробляють із цукрової тростини або цукрових буряків.

🔷 Лактоза. Складається з глюкози та галактози. Міститься в молоці та молочних продуктах. Лактоза виробляє молочну кислоту, яка необхідна для ферментації при виробництві йогурту та сиру. Щоб розщепити лактозу на глюкозу та галактозу й засвоїти її, організму необхідний фермент лактаза. Якщо у людини немає цього ферменту, вона має непереносимість лактози.

🔷 Мальтоза. Складається з двох молекул глюкози, з'єднаних між собою. Міститься в пророслих зернах: природним чином утворюється як побічний продукт розщеплення вуглеводів (крохмалю).

НАТУРАЛЬНИЙ VS ДОДАНИЙ

Натуральний і доданий цукри мають одну й ту саму хімічну структуру та однаково переробляються організмом.

Різниця полягає в тому, що натуральний цукор міститься в фруктах і овочах, в яких також є клітковина та інші корисні поживні речовини. Зазвичай його там небагато. Наприклад, у середньому яблуці міститься лише 19 грамів цукру. Але, окрім того, — 3 грами клітковини, вітаміни та сполуки, які захищають від раку та серцевих захворювань. Натомість у пляшці солодкої газованої води об'ємом 0,5 л міститься 62 грами цукру. Але в ній немає клітковини, і загалом поживної цінності.

Рекомендується вживати не більш як 25 грамів доданого цукру на день для жінок і 36 грамів для чоловіків. Цукор має становити до 6% від загальної кількості споживаних за день калорій.

ШУКАЄМО ЦУКОР В СКЛАДІ ПРОДУКТІВ

Виробники харчових продуктів повинні вказувати інгредієнти на етикетці продукту в порядку зменшення їхньої масової частки (ваги). Підсолоджувачі, які мають іншу форму, ніж столовий цукор, можуть бути вказані під широким переліком інших назв, серед яких: нектар агави, коричневий цукор, солодовий сироп, фруктоза, кленовий сироп, концентрат фруктового соку, меляса, цукор тростинний, глюкоза, кукурудзяний підсолоджувач, кукурудзяний сироп, сахароза, мед, сироп, кристалічна фруктоза, інвертний цукор, декстроза, мальтоза тощо.

НАСЛІДКИ НАДМІРНОГО ВЖИВАННЯ ЦУКРУ

Споживання продуктів з надмірним вмістом цукру сприяє виникненню таких проблем зі здоров'ям, як:

🔹 мальнутриція, оскільки продукти з додаванням цукру часто замінюють більш здорові та поживні

🔹 набір ваги: солодкі продукти та напої легко часто вживаються у надмірних кількостях, що зумовлює порушення енергетичного балансу

🔹 карієс: цукор сприяє розмноженню бактерій на зубах

🔹 високий рівень тригліцеридів: результати метаболізму надмірних кількостей цукру

збільшують кількість цього типу жиру в крові