Найсмачніший паштет з курячої печінки
Мама часто його готувала, коли ми були малі. Це було дуже смачно.
Інгредієнти:
500г куряча печінка очищена
300 г цибуля ріпчаста
250г морква
75г стебло селери
200г масло 82.5%
20г мед
Сіль, запашний і чорний перець
чебрець
Рослинна олія для смаження
Готуємо:
Очищаємо печінку від плівок і дуже уважно від жовчі
Овочі очищаємо і нарізаємо довільно, хоча мені моркву хочеться завжди дрібненько
розігріваємо пательню чи сотейник, наливаю олію,
обсмажуюємо на початку моркву до легкої рум’яної скоринки
додаємо цибулю і обсмажуємо до початку румʼяності додаємо селеру і ще злегка обсмажуємо (всі овочі повинні бути красиво злегка рум’яні,
приготовані і дуже смачно пахнути)
Далі трохи відсуваємо овочі з дна сотейника і кладемо туди печінку, смажу хвилин 5.
Додаємо духмяний перець, сіль, чорний перець, закриваю кришкою і тушкуємо періодично помішуючи на повільному вогні хвилин 12-15 (в цей час печінка готується і починає виділяти багато вологи)
Відкриваємо кришку, додаємо мед і випаровуємо зайву вологу - біля 5 хв.
Результат - розтомлена соковита печінка, м’які теж добре протушковані овочі і вже смачно
Даємо повністю охолонути , і пропускаємо через дрібну решітку мʼясорубки
Додаємо м’яке масло і ще раз пропускаємо через м’ясорубку
Якщо хочете ідеально ніжну і однорідну текстуру, то хможна ще "пробити" блендером чи кутером.
(якщо немає бажання - пропустіть з маслом через м’ясорубку ще разок)
Такий паштет дуже м’який, ніжний, не темніє. Легкий і приємний на смак. А коли він дуже печінковий , мені не подобається - важко на шлунок.
Далі я люблю заливати винним желе, або просто покривати маслом, а мама любить журавлину:
200г журавлини
100г води
25г цукру
6-7г желатину (замоченому у 30г води )
Гілочка розмарину
Коньяк для аромату
журавлину проварюю з цукром та гілочкою розмарину, фламбую коньяком, а потім перебиваю в однорідну суміш і додаю желатин. Охолоджую і заливаю на холодний паштет.