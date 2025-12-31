Різдвяний хотдог: ви такого ще не пробували

Оце я здивувався, коли спробував.

Ковбаски зі смаком різдвяного імбирного пряника - перші в Україні, хто відтворив цей смак у ковбасках!

Я такого не очікував. Я обожнюю кулінарні експерименти, і це виявилося дуже смачно, бо це класна історія контрастів: прянощі, солодке, солоне і жирне.

Тож я трішки пошукав гастрономічні поєднання: які начинки та соуси будуть пасувати й розкривати цей ексклюзивний смак.

Булочка:

-тут варто брати мʼяку бріош, або солодову зі спеціями - зробити власноруч (я колись давав базовий рецепт, а ви додайте солод та кардамон).

Соус:

-підійде копчений барбекю, власноруч приготований майонез із зерновою гірчицею або навіть їх суміш.

Другий соус також на базі майонезу, але з гірчицею, щоб гострота та пряність не були надто насиченими.

Додатки / гарніри:

-дуже гарно буде з тушкованою капустою (можна навіть з беконом чи журавлиною). Для тушкування беріть як білу, так і червону капусту.

Цибулевий джем з кислинкою та солодкістю підкреслить смак ковбаски.

Свіже яблуко дуже добре спрацювало за смаками та текстурою. А ось хурма трішки губилася. Можна додавати кислий огірок, мариновану червону цибулю, квашену капусту з журавлиною. Можна підзапікати з сиром брі чи камамбер, додавати чедер - прямо плавлений! І навіть крихту імбирних пряників.

Нехай смакує на свята

Смачного!