Хот-доги з сирною кукурудзою
Забудьте про нудні хот-доги на заправках.
Сьогодні ми готуємо справжній стріт-фуд шедевр прямо у вас на кухні. Поєднання соковитої яловичої сосиски та гарячої сирної "лави" з кукурудзою — це щось неймовірне.
Інгредієнти:
• Булочки для хот-дога — 4–6 шт
• Сосиски з яловичиною
• Мариновані огірки — 3 шт
• Червона цибуля — 1 шт
• Майонез — 1 ст.л. з гіркою
• Кетчуп / соус з томатами — 3 ст.л
Для сирної кукурудзи:
• Кукурудза — 1 банка
• Шматочок вершкового масла
• Твердий сир (натерти) — 200 г
• Сир чеддер — 4 слайси
• Вершки — 100 мл
• Сіль/перець — до смаку
Спосіб приготування:
1. Цибулю та огірки нарізати дрібно. Додати майонез і кетчуп. Перемішати.
2. Сосиски надрізати (як на відео) та обсмажити до скоринки.
3. Розтопити масло → додати кукурудзу → твердий сир → чеддер → вершки.
Посолити, поперчити й перемішати до кремової консистенції.
4. Зібрати: Булочка → соус → сосиска → тепла сирна кукурудза.
5. Запікати 5 хвилин при температурі 180 градусів, щоб рівномірно прогрілися всі інгредієнти.