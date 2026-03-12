Тірамісу: найулюбленіший рецепт
Один з моїх найулюбленіших рецептів - простий і класичний смак, який можна зробити ще вишуканішим. Наприклад, додавши фісташкову пасту. Ви здивуєтесь, як це смачно!
А ще ділюся одним лайфхаком.
У крем я додаю свіжозмелену каву - і він набуває цього неймовірного аромату. Дійсно вау!
На 1,2 кг:
200 г печива савоярді
215 мл кави американо
50 мл амарето
5 жовтків
75 г цукру
500 г маскарпоне
200 г вершків
1 ч. л. меленої кави
Добре обираю свіжі цілі яйця, дезінфікую їх і відділяю жовтки від білків.
Жовтки збиваю з цукром до гарної піни, додаю холодний маскарпоне і мелену каву та легенько збиваю, щоб суміш стала щільнішою. Далі додаю окремо збиті вершки й обережно перемішую.
Окремо готую каву. Має бути середньо насиченого смаку, як американо або фільтр. Вливаю в каву лікер амарето. Потрібен саме він, бо він робить цей упізнаваний смак.
Беру форму ( в мене на подвійну закладку 34 × 22 см). Занурюю савоярді в каву. Дивіться, щоб воно добре всотувало каву, але не повністю розмокало, і викладаю у форму.
Наверх викладаю половину крему.
Далі знову шар добре просочених паличок савоярді.
Зверху другу половину крему.
Я полив через кондитерський мішок, бо так красиво, але можна просто викладати рівним шаром.
Даю схопитися в холодильнику на пару годин і перед подачею посипаю ароматним какао.
Смачного, мої любі.