Вчені вивчили у Сербії масове поховання жінок та дітей 9 століття: чим цікаве (фото) 

У IX столітті до н. е. на території сучасної північної Сербії, в поселенні Гомолава, сталася трагедія, яка стала одним із найяскравіших свідчень вибіркового масового насильства в пізній бронзовій добі Європи. Археологи та біоархеологи дійшли висновку, що масове поховання 77 осіб у неглибокій ямі глибиною близько 0,5 метра — це не наслідок епідемії чи стихійного лиха, а результат навмисного нападу, спрямованого переважно проти жінок і дітей.

Про це детально пише Heritage Daily. Дослідники проаналізували останки 77 осіб, похованих разом у одній ямі. Більше половини з них — діти віком від 1 до 12 років. Аналіз статі за скелетними ознаками, давньою ДНК та пептидами емалі зубів показав, що серед дорослих переважали жінки. Раніше вважалося, що причиною смерті могла бути епідемія, але тести на патогени не виявили жодних слідів інфекційних захворювань.

Найпереконливіші докази дала біоархеологічна експертиза травм. Багато скелетів мали незагоєні ушкодження, отримані незадовго до смерті. Удари були зосереджені переважно на спині та верхній частині черепа — це типова картина для атаки ззаду або під час втечі, а не для бою лицем до лиця.

Генетичний аналіз 25 осіб із низьким покриттям геному показав, що між похованими майже немає близьких біологічних зв’язків — за винятком однієї матері з двома молодими дочками. Це різко відрізняється від інших масових поховань бронзової доби, де жертви зазвичай належали до однієї родини чи невеликої громади.

Ізотопний аналіз стронцію та харчових сигнатур додав важливих деталей: багато людей виросли в різних регіонах і дотримувалися різних дієт. Це свідчить про те, що жертви були зібрані з різних місць — ймовірно, під час нападу чи рейду, а не внаслідок внутрішнього конфлікту в одному поселенні.

Саме поховання було ретельно оформлене: поряд із тілами знайшли кераміку, бронзові прикраси, останки молодої корови (покладеної під людські тіла), залишки їжі, уламки жорна та спалене насіння. Така організація вказує на ритуальний або символічний характер поховання — це не просто "скинуті" тіла, а навмисне облаштоване місце.

У сукупності всі дані вказують на цілеспрямоване, вибіркове насильство проти жінок і дітей у період соціальної та політичної нестабільності в Карпатському басейні. Нападники, ймовірно, свідомо знищували майбутнє громади — жінок репродуктивного віку та дітей.

