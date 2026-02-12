Подарують радість та веселощі: топ найграйливіших собак

Якщо ви мрієте про собаку, яка буде активною, грайливою та із задоволенням проводитиме час разом із вами, варто звернути увагу на породи з відповідним темпераментом.

Видання Parade Pets назвало сім порід, які найбільше люблять рух, ігри та спільні заняття з господарями.

Англійський спрингер-спанієль відомий своєю невичерпною енергією та любов’ю до активного відпочинку. Ці собаки із захватом бігають, стрибають у воду, ходять у походи та із задоволенням приносять кинуті предмети. Вони охоче навчаються новим командам і завжди готові до взаємодії.

Шелті — жвавий і товариський пес, який потребує постійної зайнятості. Він добре почувається під час тривалих прогулянок і розумових вправ, зокрема різноманітних ігор-головоломок.

Німецька вівчарка вирізняється високим інтелектом і потребою у фізичній та розумовій активності. Без регулярних занять вона швидко нудьгує, натомість із радістю виконує складні завдання й бере участь у тренуваннях.

Пудель, попри свій елегантний вигляд, також є дуже грайливим і рухливим собакою. Йому подобаються інтерактивні іграшки та вправи, що поєднують фізичну активність із розумовими викликами.

Бордер-колі вважається однією з найенергійніших порід. Ці собаки потребують регулярних фізичних навантажень і чудово підходять для людей, які ведуть активний спосіб життя та готові приділяти багато часу спільним тренуванням.

Лабрадор-ретривер давно здобув популярність як сімейний улюбленець. Він має лагідний характер і водночас обожнює активні ігри, особливо апортування. Тенісні м’ячі та м’які іграшки здатні зайняти його надовго.

Доберман поєднує відданість і чутливість із високою активністю. Окрім охоронних якостей, він може стати чудовим партнером для інтерактивних ігор, зокрема перетягування каната, та формує міцний емоційний зв’язок із родиною.

Тим, хто лише планує завести собаку вперше, фахівці радять уважно підходити до вибору породи. Важливо врахувати власний стиль життя, досвід і можливість приділяти тварині достатньо часу. Експерти також визначили окремий перелік порід, які найкраще підходять для новачків і допоможуть зробити перший досвід спілкування з чотирилапим другом максимально комфортним.

