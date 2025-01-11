Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Можливо, ви чули, що не слід заспокоювати наляканого собаку, щоб не зміцнити його страх. Однак це поширене непорозуміння.

Експерти стверджують, що немає нічого поганого в тому, щоб підтримати свою тварину в такі моменти, пише PetsRadar. Зокрема, сертифікований кінолог Мелісса Гудман поділилася порадами, як правильно заспокоїти собаку, коли вона налякана.

"Ви не можете посилити емоцію. Зверніть увагу, що після того, як собаку заспокоїли, вона може почати трястися – це природний спосіб зняття стресу для тварин. Після цього вона стане досить сміливою, щоб почати досліджувати навколишнє середовище", – пояснює фахівець.

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Гудман також радить дозволяти собаці досліджувати те, що її хвилює, особливо коли вона нервує. Після цього кінолог винагороджує собаку за те, що вона оглянула ситуацію і повернулася до неї.

"Якщо ви також нервуєте, це може лише посилити стрес, але спокійна підтримка та втішання – це зовсім інше. Тому, якщо ваша собака просить заспокоїти її, не вагайтеся! Це показує, що вона довіряє вам і відчуває, що з вами буде в безпеці. Саме таких стосунків я прагну мати зі своїм чотириногим другом", – наголосила фахівець.

Також, деякі собаки під час стресу можуть почати тікати або ховатися. Фахівці вважають це нормальним, наприклад, якщо собака хвилюється через візит гостей до вашого дому.

"Однак, якщо ви з собакою серед людей, це може бути не зовсім доречним. Тому, якщо собака підходить до вас за підтримкою, важливо надати їй це заспокоєння", – зазначено в матеріалі.

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