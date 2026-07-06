Абрикосовий пиріг: рецепт

Виймайте з форми обережно! Краще навіть тоді, коли пиріг повністю охолоне. Бо я свій ледь врятував, коли він випав з форми. Але вийшло смачно і результат нам дуже сподобався!

На Форму 26 см:

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250 г готового печива до кави

100 г масла

25 г цукру

~900 г абрикосів

400 г кисломолочного сиру

80 г цукру + 10 г ванільного цукру

200 г сметани

2 яйця

~150 г молока

20 г крохмалю

+10 г цукрової пудри чи цукру

щоб процес був швидкий я узяв готове печиво. Подрібнив його, змішав з цукром та мʼяким маслом. Звісно, можна взяти і самостійно зробити пісочну основу: 220 г борошна, 100 г масла 82.5%, 75 г цукру, маленьке яйце, 5 г розпушувача.

У форму, застелену пергаментом, викладаю "тісто". Формую бортики і рівномірний низ. Підсушую 10 хв у духовці на 180 градусів.

кисломолочний сир разом зі сметаною, молоком, яйцем, цукром та крохмалем блендером перебиваю у дуже однорідну і кремову суміш.

Виливаю її на готовий корж. Очищаю абрикоси від кісточок і красиво викладаю, наполовину занурюючи у крем. Посипаю цукровою пудрою чи цукром і ставлю запікатися при 180 градусах, режим верх/низ/конвекція орієнтовно на 40-45 хв.

Готовність визначаю тоді, коли крем став щільним, а абрикоси помʼякшали.

Виймаю, охолоджую і насолоджуюсь!

Смачного!

❗️абрикоси брав тверденькі, щоб не перетворились у кашу.

💫Обов’язково скуштуйте їх перед готуванням. Якщо досить кислі, то коли розберете на половинки, можна додатково посипати їх цукром

💫Смачно додавати у сир ще цедру цитрусових.