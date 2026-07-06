Абрикосовий пиріг: рецепт
Виймайте з форми обережно! Краще навіть тоді, коли пиріг повністю охолоне. Бо я свій ледь врятував, коли він випав з форми. Але вийшло смачно і результат нам дуже сподобався!
На Форму 26 см:
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250 г готового печива до кави
100 г масла
25 г цукру
~900 г абрикосів
400 г кисломолочного сиру
80 г цукру + 10 г ванільного цукру
200 г сметани
2 яйця
~150 г молока
20 г крохмалю
+10 г цукрової пудри чи цукру
щоб процес був швидкий я узяв готове печиво. Подрібнив його, змішав з цукром та мʼяким маслом. Звісно, можна взяти і самостійно зробити пісочну основу: 220 г борошна, 100 г масла 82.5%, 75 г цукру, маленьке яйце, 5 г розпушувача.
У форму, застелену пергаментом, викладаю "тісто". Формую бортики і рівномірний низ. Підсушую 10 хв у духовці на 180 градусів.
кисломолочний сир разом зі сметаною, молоком, яйцем, цукром та крохмалем блендером перебиваю у дуже однорідну і кремову суміш.
Виливаю її на готовий корж. Очищаю абрикоси від кісточок і красиво викладаю, наполовину занурюючи у крем. Посипаю цукровою пудрою чи цукром і ставлю запікатися при 180 градусах, режим верх/низ/конвекція орієнтовно на 40-45 хв.
Готовність визначаю тоді, коли крем став щільним, а абрикоси помʼякшали.
Виймаю, охолоджую і насолоджуюсь!
Смачного!
❗️абрикоси брав тверденькі, щоб не перетворились у кашу.
💫Обов’язково скуштуйте їх перед готуванням. Якщо досить кислі, то коли розберете на половинки, можна додатково посипати їх цукром
💫Смачно додавати у сир ще цедру цитрусових.