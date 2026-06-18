Це важливо знати: скільки води має випивати собака у спеку

У спекотні літні дні організм собак втрачає значно більше рідини, тому їхня потреба у воді різко зростає. Власникам важливо постійно забезпечувати улюбленця доступом до свіжої питної води, щоб уникнути зневоднення.

Фахівці American Kennel Club пояснюють, скільки води потрібно собакам щодня та як правильно організувати питний режим у спеку. У нормальних умовах добова потреба собаки у воді становить приблизно 50–60 мл на 1 кг маси тіла.

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Орієнтовні показники виглядають так:

5 кг — близько 250–300 мл на добу

10 кг — 500–600 мл

20 кг — 1–1,2 л

30 кг — до 1,8 л

У спеку ці обсяги можуть суттєво зростати — іноді тварини п’ють удвічі більше, ніж зазвичай.

Причина проста: через активність, прогулянки та перегрів собаки швидше втрачають вологу під час дихання й охолодження організму. Тому влітку ветеринари радять не обмежуватися цифрами, а забезпечити вільний доступ до води протягом усього дня.

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Якщо собака почала пити більше води після прогулянок, активних ігор або в спеку — це природна реакція організму. Втім, різке або постійне збільшення споживання води, особливо разом із частішим сечовипусканням, може бути ознакою проблем зі здоров’ям. Про це попереджають фахівці PetMD.

У таких випадках ветеринари можуть порадити тимчасово відстежувати, скільки води тварина випиває за добу, щоб отримати точніші дані для діагностики. Іноді рекомендують годувати й поїти собаку окремо від інших тварин, аби уникнути похибок у підрахунках.

Водночас важливо: обмежувати доступ до води не можна. Навіть при підозрі на надмірну спрагу вода має залишатися вільно доступною.

Корисно спостерігати:

скільки води наливається в миску протягом дня

скільки залишається ввечері

чи отримує тварина додаткову вологу з корму

Такі дані допомагають ветеринару швидше оцінити стан собаки та за потреби призначити обстеження.

Особливу увагу варто приділяти великим і активним породам — у спеку їхня потреба у воді може бути значно вищою за середню норму.

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