З ними не засумуєш: топ порід по-справжньому активних собак

Деякі породи собак можуть здаватися спокійними та малорухливими, однак насправді мають високий рівень енергії. Як зазначають фахівці, таким тваринам потрібні регулярні фізичні навантаження та розумова стимуляція, інакше вони можуть нудьгувати й проявляти небажану поведінку.

Про це повідомило видання Parade Pets. Експерти підкреслюють: ці породи більше підходять людям із активним способом життя, адже потребують щоденних прогулянок, ігор і тренувань.

До переліку увійшли кілька собак, чию активність часто недооцінюють:

джек-рассел-тер’єр — невеликий, але надзвичайно енергійний. За словами тренерів, ці собаки потребують інтенсивного руху щодня та добре підходять для активних занять разом із господарем.

далматинець — витривалий і рухливий, любить біг і тривалі прогулянки, при цьому легко піддається дресируванню та добре контактує з людьми.

австралійська вівчарка — робоча порода, якій необхідні як фізичні навантаження, так і інтелектуальні завдання. Вона вирізняється розумом і потребою постійної активності.

бостон-тер’єр — компактний, але енергійний і доволі впертий, водночас дружній і добре адаптується до життя в сім’ї.

вельш-коргі пемброк — попри "милий" вигляд, це витривала порода з пастушим минулим, якій потрібні рух і тренування.

мініатюрний пінчер — декоративний на вигляд, але дуже активний і сміливий, потребує регулярних навантажень.

бордер-тер’єр — витривалий і рухливий, історично використовувався для роботи з мисливцями, тому добре пристосований до тривалої активності.

Фахівці наголошують: перед вибором собаки варто враховувати не лише її зовнішність, а й рівень активності. Інакше навіть наймиліший улюбленець може стати джерелом труднощів через нестачу руху та уваги.

