Азійська курка: 15 хвилин і страва, як з ресторану, готова

Знаю, як нелегко стояти годинами у плити після виснажливого дня, тому саме для цього я спільно з pripravka_spice створив WOK-соуси, які дозволять готувати кулінарні шедеври за лічені хвилини!

Їх розробляв особисто я. На це пішло дуже багато часу та сил, але результат того вартий!

Інгредієнти:

• Куряче філе — 400 г

• Сіль та перець

• Солодкий перець — 1 шт.

• Морква — 1 шт.

• Цибуля — 1 шт.

• Броколі — 100 г

• WOK-соус Asian

• Кунжут, перець чилі, сушений часник — для подачі.

Спосіб приготування:

1. Наріжте курку на тонкі скибки та смажте на пательні до скоринки.

2. Наріжте всі овочі скибками та обсмажте до напівготовності.

3. Додайте до овочів курку. Смажте разом ще 5–10 хвилин.

4. Додайте до страви WOK-соус Asian прямо на пательню, перемішайте інгредієнти та зніміть з вогню.

Всього 15 хвилин — а смак, ніби з ресторану!