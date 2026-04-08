Вони майже не хворіють: топ найздоровіших порід собак

Обираючи собаку, майбутні власники зазвичай орієнтуються на характер і зовнішність, однак не менш важливим є стан здоров’я тварини. Деякі породи мають кращу генетичну витривалість, що впливає і на тривалість життя улюбленця, і на витрати на його догляд.

Про це повідомляє видання Express із посиланням на ветеринарку Ліза Кан. За її словами, існує щонайменше десять порід собак, які рідше хворіють і зазвичай не потребують частих візитів до ветеринара.

До цього списку входять переважно робочі породи, які історично розводилися для витривалості та активної фізичної роботи. Зокрема, серед лідерів — австралійський пастуший собака, який відомий своєю енергійністю та міцним здоров’ям. Він добре пристосований до активного способу життя і рідше має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Схожими якостями вирізняється бордер-коллі — розумна та дуже рухлива порода, яка потребує постійної активності, що допомагає їй залишатися у формі навіть у старшому віці. Також у переліку є австралійська вівчарка, ще одна витривала робоча порода.

Серед північних собак відзначають сибірський хаскі. Попри складний догляд за шерстю, ці тварини мають природну витривалість, сформовану в суворих кліматичних умовах.

Окремо згадують басенджі — породу, яка відома не лише міцним здоров’ям, а й унікальною особливістю: ці собаки практично не гавкають. До списку також увійшла шиба-іну — давня порода з хорошою генетичною стійкістю.

Серед мисливських порід виділяють бігль, чия історія активного використання на полюванні сприяла розвитку витривалості. Популярний сімейний улюбленець лабрадор-ретривер також входить до переліку, хоча потребує контролю ваги та фізичної активності для уникнення проблем із суглобами.

У списку є і кокер-спаніель — компактна порода, яка загалом має непогане здоров’я, але потребує регулярного догляду, особливо за вухами.

Окремо фахівчиня звертає увагу на собак змішаних порід. Завдяки генетичному різноманіттю вони часто мають так звану "гібридну силу", що знижує ризик спадкових захворювань і робить їх більш витривалими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!