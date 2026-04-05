Молочна глазур на паску: рецепт
Вона не липне та не кришиться. Красиво виглядає і красиво застигає. З мінусів - треба готувати на кожну пасочку!
Згущене молоко я брав 2-х видів - звичайне та з какао.
На 1 верхівку великої паски (500-700 г)
100 г згущеного молока ( з хлопчиком )
50 г сухого молока
3-5 г лимонного соку
Ще я додавав буквально чайну ложку води 8г. Але ви на першу пробу не кладіть. Як буде дуже густа - тоді додавайте
У миску наливаю згущене молоко, додаю сухе молоко, вичавлю лимонний сік і додаю трішки води і збиваю десь хвилину-півтори, щоб утворилась однорідна суміш.
Одразу як глазур готова - наношу її на паску не товстим шаром і роблю "хвилі" по бокам щоб утворилось красиве стікання.
Також одразу наношу декор.
Чекаю 5-10 хвилин і глазур застигає.
Для згущеного молока з какао воду не брав - там і так гарна консистенція!