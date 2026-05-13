Котлета по-київськи з коропа

Так, я іноді готую таку для своїх гостей - і це дуже смачно! Цього разу навіть пригощав принца Гаррі!

На 10 гарних котлет:

800 г чистого філе коропа

150 г смаженої на маслі цибулі

80 г мʼякоті білого хліба

50 г молока

1 велике яйце

Сіль та чорний перець

200 г масла

Пучок кропу

Яйце, борошно та сухарі для паніровки

Олія для фрітюра

Потрібен короп вагою приблизно 2.6 кг. Зачищаю його, знімаю філе з кісток та мʼякіть зі шкірки. Реберні кісткі знімаю, а ті що в спинці - перемеляться. Знімайте мʼякіть звідусіль де можете - її не так багато виходить. З кісток можна потім зварити юшку, а реберні - класно посмажити.

Окремо підсмажую 200 г цибулі на маслі до появи кольору. Знімаю та охолоджую. Учорашній хліб зачищаю від скоринки і замочую у молоці.

Філе коропа пропускаю через мʼясорубку крізь дрібне сито. Додаю сіль та перець, мʼякіть хліба та цибулю і ще раз все пропускаю через мʼясорубку. Додаю яйце і дуже добре вибиваю фарш. Далі ставлю у холодильник на пару годин застигнути.

Масло нарізаю і обвалюю в рубленому кропі. З холодного фаршу формую пласку котлету, кладу масло, добре загортаю і защипую края. Панірую у борошні, потім у яйці збитому з 1 чайною ложкою води і у тоненьких сухарях. Повторюю ще раз яйце та сухарі.

Обсмажую в олії на 190 градусах до румяноі скоринки і потім доводжу 9-12 хв у духовці на 160 градусах до появи перших пухирців зверху. Слідуйте, щоб масло не витікало.

Дуже смакує з картопляним пюре.