Садівникам на замітку: чим небезпечний компост для собаки

Садівників застерігають: звичайний компост, попри свою користь для ґрунту, може становити небезпеку для домашніх тварин — передусім собак. Експерти наголошують, що компостні купи приховують серйозні ризики для здоров’я улюбленців.

Про це повідомило видання Express. Фахівці пояснюють, що під час розкладання органічних відходів у компості можуть утворюватися грибки, які виробляють мікотоксини — небезпечні отруйні речовини. Саме вони є головною загрозою для тварин.

Особливо ризикованими вважаються такі компоненти, як кавова гуща, запліснявілі продукти та садові залишки. Навіть невелика кількість компосту, що потрапила в організм собаки, може спричинити серйозне отруєння.

Симптоми інтоксикації зазвичай проявляються дуже швидко — вже через 30 хвилин або впродовж кількох годин. Серед основних ознак: збудженість, підвищена температура тіла, блювання, надмірне слиновиділення, утруднене дихання, тремтіння м’язів і судоми. У тяжких випадках це може мати фатальні наслідки.

Окрім токсичної дії, компост несе і механічну небезпеку. Якщо тварина проковтне тверді або погано розкладені рештки, це може призвести до кишкової непрохідності.

Додатковий ризик у тому, що запах гниючих відходів приваблює собак, тому вони часто намагаються дістатися до компосту, особливо якщо він не захищений.

Щоб убезпечити домашніх улюбленців, спеціалісти радять не додавати до компосту потенційно токсичні речовини, використовувати безпечні матеріали для мульчування та обмежувати доступ тварин до компостних куп. Якщо є підозра, що собака могла з’їсти компост, слід негайно звернутися до ветеринара — навіть якщо симптоми ще не з’явилися, адже швидка реакція може врятувати життя.

