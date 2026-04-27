Рване м'ясо з начос: неймовірно смачно
Фанати мʼяса тут?) Пропоную спробувати цей рецепт: гарантую, соковитішої яловичини ви ще не пробували!
Інгредієнти:
• Яловичий ошийок — 800 г
• Вершкове масло для смаження — 50 г
• Червона цибуля — 300 г
• Помідор — 300 г
• Часник — 2 зубчики
• Томатна паста — 50 г
• Бульйон — 400 мл
• Сіль та перець
• Спеції
• Начос — 2 пачки
• Гуакамоле — 200 г
• Сальса (Піко-де-гайо) — 200 г
• Червона квасоля — 100 г
• Сирний соус — 300 г
• Свіжа зелень
Спосіб приготування:
1. Мʼясо обсмажте на пательні з маслом з обох сторін до легкої скоринки.
2. Протушкуйте дрібно нарізаний часник, помідор, цибулю та томатну пасту з додаванням Pepsi та спецій.
3. Мʼясо разом з томатною сумішшю викладіть на деко, додайте Pepsi та бульйон і накрийте фольгою. Готуйте в духовій шафі при 140 градусах протягом 3 годин.
4. Викладіть начос, а зверху на них — яловичину. Додайте сальсу та гуакамоле, також квасолю та зелень. Куштуйте із сирним соусом.
Обовʼязково спробуйте приготувати