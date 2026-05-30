Соковиті курячі котлети

Здається, котлета - це дуже просто. Але насправді мені дуже рідко вдавалося скуштувати соковиту і смачну. Причому з будь-якого мʼяса. Тому я вивів формулу під свої вподобання. Для мене ідеальна котлета - соковита, ароматна, легка і водночас ситна. І вдома і в ресторані готую її саме з філе стегна.

Рецепт:

800 г філе стегна

175 г смаженої цибулі (270 сирої)

90 г мʼякуша вчорашнього білого хліба

60 г молока

12 г солі

Чорний перець

Без часнику та яєць

очищену цибулю нарізаю довільно. Легенько підсмажую на олії до появи першого кольору на невеликому вогні. Вимикаю вогонь і залишаю охолонути і трішки дійти.

учорашній хліб очищаю від шкірки. Мʼякіть нарізаю та заливаю молоком. Потім змішую з охолодженою цибулею. Сухарі не рекомендую використовувати, бо буде не дуже присмак.

через середню мʼясорубку двічі пропускаю філе стегна. Можна одразу разом з хлібом та цибулею вперемішку. Фарш солю, перчу, добре перемішую і відбиваю. Потім охолоджую пару годин і формую котлети.

Дуже смачно ще додати 100 г натертого твердого сиру. І якщо вже дуже хочеться - буквально пів яйця.

панірую котлети у борошні. Можна у сухарях зі скоринок хліба. Обсмажую на олії до красивого кольору і доводжу в духовці 5-7 хвилин при 180 градусах. Або готую на меншому вогні під кришкою, кілька разів перевертаючи котлети.

Тааааак смачно їсти соковиту котлету - я просто в захваті!

