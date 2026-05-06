Секрет найсмачнішого фаршмака

Для мене найсмачніший - коли нарізаний руками. Так, звісно, все можна пропустити через м’ясорубку - це швидше. І ви можете зробити саме так. Але руками виходить зовсім інший смаковий результат. І це ще й своєрідна медитація.

До рецепту

-400 г філе оселедця

-3 яйця

-80 г хліба

-30 г молока

-80 г масла

-50-60 г плавленого сирка

1 зелене яблуко

Пів червоної цибулини

Яблучний оцет, перець

Волоські горіхі

Секрет в тому, що тут можна брати навіть солоного і не жирного оселедця, і робити його більш ніжним та смачним!

Вручну нарізаю філе оселедця, досить дрібненько. Хліб зачищаю від скоринки і по вазі вже беру тільки мʼякіть, замочую у молоці. Нарізаю дрібно зелене яблуко. Бажано кислих сортів. Дрібно нарізаю червону цибулю і все збризкую яблучним оцтом. Цибуля буде не такою різкою, а яблуко не буде темніти.

Варені вкруту яйця натираю на дрібній тертці.

Все разом замішую, в суміш натираю холодне масло. Ще обожнюю додати твердий плавлений сирок. Так само натираю на дрібній тертці.

Все добре перемішую