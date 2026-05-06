Секрет найсмачнішого фаршмака
Для мене найсмачніший - коли нарізаний руками. Так, звісно, все можна пропустити через м’ясорубку - це швидше. І ви можете зробити саме так. Але руками виходить зовсім інший смаковий результат. І це ще й своєрідна медитація.
До рецепту
-400 г філе оселедця
-3 яйця
-80 г хліба
-30 г молока
-80 г масла
-50-60 г плавленого сирка
1 зелене яблуко
Пів червоної цибулини
Яблучний оцет, перець
Волоські горіхі
Секрет в тому, що тут можна брати навіть солоного і не жирного оселедця, і робити його більш ніжним та смачним!
Вручну нарізаю філе оселедця, досить дрібненько. Хліб зачищаю від скоринки і по вазі вже беру тільки мʼякіть, замочую у молоці. Нарізаю дрібно зелене яблуко. Бажано кислих сортів. Дрібно нарізаю червону цибулю і все збризкую яблучним оцтом. Цибуля буде не такою різкою, а яблуко не буде темніти.
Варені вкруту яйця натираю на дрібній тертці.
Все разом замішую, в суміш натираю холодне масло. Ще обожнюю додати твердий плавлений сирок. Так само натираю на дрібній тертці.
Все добре перемішую