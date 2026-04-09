Сирна паска за 20 хвилин
Знаю, зараз на мене налетять з коментарями, що це не паска як така. З цим я згоден, але що заважає нам змінювати правила гри та готувати не лише класичні паски, а й на додачу такі десерти?
Інгредієнти:
• Білий шоколад — 180 г
• Жиророзчинний барвник — за бажанням (я додав 3 краплі)
• Сир 9% — 300 г
• Вершки 30-33% — 90 г
• Вершкове масло (кімнатної температури) — 60 г
• Цукор — 60 г
• Білий шоколад — 36 г
• Жовтки — 2 шт.
• Цукати — 90 г (або горіхи/сухофрукти)
Спосіб приготування:
⠀1. Розтопіть білий шоколад імпульсами по 10-15 секунд у мікрохвильовці. Вилийте шоколад у форму, рівномірно розподіліть по стінках і поставте в морозилку.
2. Сир протріть через сито та змішайте з м’яким вершковим маслом до однорідності. Паралельно підігрійте вершки (не доводячи до кипіння), а після додайте в них жовтки, збиті з цукром.
3. Вершки з жовтками варіть до загустіння 1-1,5 хвилини. Додайте білий шоколад, перемішайте та охолодіть до кімнатної температури.
4. Змішайте сирну масу із вершковою сумішшю, додайте цукати або інші наповнювачі. Викладіть масу у шоколадну форму та поставте в морозилку на 4-6 годин.
5. Дістаньте десерт із форми та перекладіть у холодильник. Перед подачею прикрасьте за бажанням ягодами, фруктами чи цукатами.