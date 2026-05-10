Слухняні та спокійні: названо топ порід собак, ідеальних для сімей

Ветеринарка з 10-річним досвідом роботи поділилася власним рейтингом порід собак, які, на її думку, найкраще поєднують характер, поведінку та комфорт у спілкуванні з людиною. Вона зазначила, що до списку не потрапили деякі дуже популярні породи — зокрема лабрадори, спанієлі та мопси, попри їхню поширеність як домашніх улюбленців.

Свої спостереження фахівчиня, відома в TikTok як @saddy542020, опублікувала у соцмережах.

10 найкращих порід собак за версією ветеринарки

Золотистий ретривер — універсальна сімейна порода, відома доброзичливістю, лагідністю та бажанням догодити людині.

Пітбультер’єр — собака з сильною статурою, яка, за словами ветеринарки, відзначається ніжністю та глибокою прив’язаністю до власника.

Грейхаунд — надзвичайно швидкий, але водночас спокійний у побуті пес, який любить відпочинок поруч із господарем.

Коллі — робоча порода, яка стала відомою завдяки "Лессі"; вирізняється розумом, врівноваженістю та відданістю.

Хорт (сірий/борзий тип) — енергійні та водночас кумедні собаки з нестандартним характером і яскравою індивідуальністю.

Боксер — активний і життєрадісний компаньйон, якого часто описують як одну з найбільш "позитивних" порід.

Австралійська вівчарка — дуже розумна й уважна собака, яка потребує регулярного виховання та активності.

Ірландський сетер — порода, що вирізняється елегантною зовнішністю та блискучою шерстю.

Ірландський вовкодав — великі та лагідні собаки, яких часто називають "ніжними велетнями", добре підходять для сімей.

Валлійський коргі — на відміну від пемброків, має довше тіло, пухнастий хвіст і більш округлі вуха, зберігаючи при цьому активний і дружній характер.

