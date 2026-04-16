Які фрукти дозволені собакам: топ безпечних варіантів від ветеринара

Ветеринар Амір Анварі назвав фрукти, які можна безпечно давати собакам як натуральні ласощі. Водночас він застеріг: навіть корисні продукти слід вводити в раціон правильно та в помірних кількостях.

У своєму відео фахівець перелічив п'ять фруктів, які можуть стати корисним доповненням до харчування домашніх улюбленців.

Першим у списку став кавун. Він майже на 90% складається з води, тому добре підходить як освіжаючий перекус, особливо у спекотну погоду. Також кавун містить вітаміни A і C, антиоксиданти та калій. Однак перед тим, як пригостити собаку, потрібно обов’язково видалити насіння і шкірку, адже вони можуть викликати проблеми з травленням.

Другою корисною ягодою ветеринар назвав полуницю. Вона містить вітамін C, клітковину й антиоксиданти, які підтримують імунітет та допомагають зменшувати запальні процеси. Водночас через природний вміст цукру полуницю слід давати лише зрідка та невеликими порціями.

Також серед дозволених продуктів — яблука. Вони багаті на клітковину, що позитивно впливає на травлення, а також містять вітаміни A і C. Хрустка структура яблука може частково сприяти очищенню зубів. Проте перед подачею необхідно видалити серцевину та насіння.

Четвертим фруктом стали банани. Вони містять калій, важливий для м’язів і нервової системи, а також вітамін B6, вітамін C і клітковину. Через високий вміст природного цукру банани радять використовувати лише як рідкісне частування.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Замикає список чорниця, яку ветеринар назвав справжнім суперфудом. Вона багата на антиоксиданти, зокрема антоціани, що захищають клітини організму. Крім того, чорниця містить вітаміни C і K та клітковину. Завдяки невеликому розміру ягоду зручно використовувати як заохочення під час тренувань.

Експерти нагадують, що не всі рослинні продукти безпечні для собак. До заборонених належать виноград та родзинки, авокадо, цибуля, часник, цибуля-порей, зелена картопля і її листя, горіхи макадамії, а також сирі дикорослі гриби. Окремо небезпечними є шоколад, продукти з ксилітом, сире дріжджове тісто, кофеїн та алкоголь.

Якщо собака випадково з’їв один із таких продуктів, власникам рекомендують негайно звернутися до ветеринара.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найграйливіших собак.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!