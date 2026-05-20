Хачапурі з зеленню і сиром на сковородІ

Найпростіші страви - найсмачніші. Зараз пішов сезон молодої зелені - і смачні хачапурі чи такі собі палянички з сиром точно порадують. І готуються вони досить швидко. Я обожнюю з молодою цибулею чи часником, а ще якщо добре змастити маслом… Хочеться їсти ще і ще.

До рецепту :

Тісто на 8-9 шт

360 г кефіру 2.5%

5 г солі

540-580 г борошна

8 г розрушувачу або соди

70 г черемши

70 г петрушки

70 г зеленої цибулі

100 г листя шпинату

300 г твердої моцарели

50 г масла

Сіль та перець

у кефірі розчиняю сіль, додаю борошно та розпушувач. Замішую мʼяке еластичне, не туге тісто ( борошно не все одразу кладіть) далі тісто під плівку на 20-30 хв відпочити

зелень мию, просушую, січу дрібненько. Змішую у мисці з натертим сиром та маслом, додаю сіль та перець і перемішую. Формую 8-9 кульок. Можна додати трішки спецій - хмелі-сунелі для яскравості або сванську сіль.

з тіста формую також 8-9 кульок, валкую їх легенько, змащуючи трохи олією. Даю 5 хв відпочити і довалковую тоненько.

на середину кладу начинку, защипую края. І потім обережно пальцями розтягую кожен виріб, щоб був тоненький та плаский.

смажу на досить розігрітій пательні з обох сторін і потім знову з обох сторін. Готово, коли починає надуватись.

перекладаю на тарілку і змащую маслом - можна їсти одразу.

Це дууууже смачно

Збережіть, щоб не загубити. Бо точно захочете приготувати, особливо коли на ринку вже є молода зелень