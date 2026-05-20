Хачапурі з зеленню і сиром на сковородІ
Найпростіші страви - найсмачніші. Зараз пішов сезон молодої зелені - і смачні хачапурі чи такі собі палянички з сиром точно порадують. І готуються вони досить швидко. Я обожнюю з молодою цибулею чи часником, а ще якщо добре змастити маслом… Хочеться їсти ще і ще.
До рецепту :
Тісто на 8-9 шт
360 г кефіру 2.5%
5 г солі
540-580 г борошна
8 г розрушувачу або соди
70 г черемши
70 г петрушки
70 г зеленої цибулі
100 г листя шпинату
300 г твердої моцарели
50 г масла
Сіль та перець
у кефірі розчиняю сіль, додаю борошно та розпушувач. Замішую мʼяке еластичне, не туге тісто ( борошно не все одразу кладіть) далі тісто під плівку на 20-30 хв відпочити
зелень мию, просушую, січу дрібненько. Змішую у мисці з натертим сиром та маслом, додаю сіль та перець і перемішую. Формую 8-9 кульок. Можна додати трішки спецій - хмелі-сунелі для яскравості або сванську сіль.
з тіста формую також 8-9 кульок, валкую їх легенько, змащуючи трохи олією. Даю 5 хв відпочити і довалковую тоненько.
на середину кладу начинку, защипую края. І потім обережно пальцями розтягую кожен виріб, щоб був тоненький та плаский.
смажу на досить розігрітій пательні з обох сторін і потім знову з обох сторін. Готово, коли починає надуватись.
перекладаю на тарілку і змащую маслом - можна їсти одразу.
Це дууууже смачно
