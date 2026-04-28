Ідеальні для новачків: які породи собак підходять початківцям

Ветеринар назвав три породи собак, які найкраще підходять для тих, хто вперше планує завести домашнього улюбленця. До цього переліку увійшли ґрейгаунд, лабрадор-ретривер і бордер-тер’єр.

Про це повідомило видання Mirror. Ветеринарний хірург із лікування дрібних тварин на ім’я Том зазначає, що вибір першого собаки — відповідальне рішення. Кожна порода відрізняється характером, рівнем активності та вимогами до догляду, тому важливо враховувати спосіб життя майбутнього власника.

Ґрейгаунд

Першим фахівець виділив ґрейгаунда (хорта). Попри поширений стереотип про надмірну енергійність, ці собаки зазвичай досить спокійні.

Вони легко адаптуються до різного ритму життя: можуть із задоволенням бігати на короткі дистанції або довго гуляти, але більшість часу проводять у відпочинку. Водночас ветеринар звернув увагу, що у цієї породи інколи бувають проблеми із зубами, тому важливий регулярний догляд за ротовою порожниною.

Лабрадор-ретривер

Другою у списку став лабрадор-ретривер. Це енергійна, ласкава та соціальна порода, яка добре підходить активним людям.

Лабрадори можуть комфортно почуватися навіть у квартирах, якщо отримують достатньо фізичних навантажень. Водночас фахівець радить уважно перевіряти здоров’я цуценяти, особливо стан суглобів, адже порода має схильність до спадкових проблем із кульшовими та ліктьовими суглобами.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Бордер-тер’єр

Третьою рекомендацією став бордер-тер’єр. За словами ветеринара, це невибагливі, життєрадісні та універсальні собаки, які добре пристосовуються до різних умов проживання.

Вони не потребують надмірних навантажень і зазвичай мають міцне здоров’я порівняно з багатьма іншими породами.

Скільки активності потрібно

За даними Королівського кінологічного клубу Великої Британії:

ґрейгаундам достатньо близько 1 години активності на день;

лабрадорам потрібно понад 2 години;

бордер-тер’єрам — до 1 години щоденних прогулянок.

Середня тривалість життя цих порід зазвичай перевищує 10 років, а бордер-тер’єри нерідко живуть понад 12 років.

Нагадаємо, ми вже писали,які породи собак не варто заводити сімʼям.

