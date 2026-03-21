З ними не варто жартувати: названо топ порід собак із найсильнішим укусом

Серед сотень порід собак є ті, чия сила укусу вражає навіть досвідчених кінологів і викликає повагу (а іноді й обережність) у власників. Сила стиснення щелеп вимірюється в ньютонах (Н) і залежить від анатомії щелепи, потужності жувальних м’язів, типу прикусу, а також тренованості та індивідуальних особливостей тварини.

Важливо розуміти: навіть собака з рекордним укусом може бути абсолютно безпечною при правильному вихованні, соціалізації та контролі. І навпаки — будь-яка порода без належного дресирування здатна стати проблемою. Про це пише Country Living.

Ось породи, які зазвичай входять до списку собак із найпотужнішим укусом (дані базуються на дослідженнях кінологів, ветеринарів і вимірах сили стиснення щелеп):

Кангал (турецький кангал)

Сила укусу: до 1700–743 Н (один із найвищих показників серед собак). Це справжній "танк" серед сторожових порід. Кангали століттями захищали стада від вовків, шакалів і навіть ведмедів. Незважаючи на гігантські розміри та неймовірну силу, вони лояльні до дітей, спокійні та розсудливі. Їх часто називають "собаками-няньками" — за умови правильного виховання.

Ротвейлер

Сила укусу: близько 1500 Н. Ротвейлер — класичний приклад ідеального поєднання сили, витривалості та інтелекту. Ножицеподібний прикус, потужні щелепи та інстинкт утримання жертви роблять його одним із найефективніших охоронців. При цьому добре вихований ротвейлер — спокійний, впевнений і дуже відданий член сім’ї.

Американський бандог

Сила укусу: близько 1400–1500 Н. Гібридна порода, виведена спеціально для охорони та охорони. Масивна статура, потужна щелепа та генетично закладена агресивність роблять бандога одним із найнебезпечніших собак за неправильного виховання. У багатьох країнах належить до списку потенційно небезпечних порід.

Пітбультер’єр

Сила укусу: до 1450 Н (у тренованих екземплярів може бути ще вищою). Пітбулі виводилися для собачих боїв, тому їхня щелепа має унікальну особливість — "мертву хватку": собака може тримати жертву годинами, не відпускаючи, навіть якщо її б’ють. При правильному вихованні пітбулі ласкаві, грайливі та віддані, але без належного контролю можуть становити серйозну небезпеку.

Кавказька вівчарка

Сила укусу: близько 1300–1500 Н. Масивна, незалежна та дуже сильна собака, виведена для охорони стад від великих хижаків. Має широку щелепу та потужні м’язи. При неправильному вихованні стає некерованою та агресивною, але з досвідченим власником — надійний і спокійний охоронець.

Німецька вівчарка

Сила укусу: близько 1200–1400 Н. Одна з найрозумніших і найуніверсальніших службових порід. Завдяки потужній щелепі та тренованості використовується в поліції, армії та рятувальних службах. Сила укусу в поєднанні з розумом робить її ефективним захисником.

Американський бульдог

Сила укусу: близько 1200–1400 Н. Потужний, атлетичний і дуже сильний собака. Виводився як універсальний фермерський помічник: охорона, полювання, робота з худобою. Має міцну щелепу та витривалість, що робить його серйозним опонентом у разі конфлікту.

Німецький дог

Сила укусу: близько 1200–1300 Н. Найвищий собака у світі, але при цьому один із найспокійніших гігантів. Має потужну щелепу та значну вагу, що робить укус руйнівним. Добре вихований дог — ніжний і ласкавий компаньйон, але його розміри та сила вимагають досвідченого власника.

Доберман

Cила укусу: близько 1100–1300 Н. Сильний, швидкий і дуже розумний охоронець. Добермани мають ножицеподібний прикус і потужні м’язи щелеп. При правильному вихованні — ідеальний захисник і компаньйон, але без дресирування може бути небезпечним.

Сибірський хаскі та хаскі

Сила укусу: близько 1100–1200 Н. Хоча хаскі не виводилися як бійцівські чи охоронні собаки, їхня щелепа потужна завдяки робочому походженню. Вони більше відомі витривалістю та швидкістю, ніж агресивністю, але сила укусу в них вища за середню.

Важливо пам’ятати: сила укусу — це лише один із факторів. Найнебезпечніша собака — це не та, у якої найпотужніша щелепа, а та, яка погано вихована, не соціалізована та не контролюється власником. Навіть собака з "рекордним" укусом може бути абсолютно безпечною та лагідною за умови правильного дресирування, ранньої соціалізації та відповідального ставлення господаря. Сила укусу не робить породу "поганою" чи "злою" — вона просто показує фізичний потенціал. Головне — виховання, навчання та взаємна довіра між собакою та людиною.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!