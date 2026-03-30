Можуть створити труднощі для новачків: топ порід собак, які потребують особливого догляду

Деякі популярні породи собак можуть виявитися непростими для утримання, особливо для людей без попереднього досвіду. Ветеринар Том Райнд-Татт пояснив, з якими труднощами найчастіше стикаються власники та чому важливо обирати тварину відповідно до власного способу життя.

Експерт зазначає, що багато людей приймають рішення емоційно — під впливом соцмереж чи зовнішнього вигляду собаки. Водночас утримання домашнього улюбленця — це довгострокова відповідальність, яка потребує часу, фінансів і належної підготовки. Він підкреслює: не існує "поганих" порід, але не всі підходять новачкам. Про це повідомило видання The Sun.

До порід, які можуть бути складними, належить Французький бульдог. Попри популярність, ці собаки часто мають проблеми з диханням і потребують дорогого лікування. Вони також погано переносять спеку та інтенсивні фізичні навантаження.

Сибірський хаскі відомий витривалістю, але потребує значної щоденної активності — щонайменше двох годин. Без належних навантажень такі собаки можуть поводитися деструктивно, а також потребують добре огородженої території.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Бордер-коллі — одна з найрозумніших порід, яка швидко навчається, але потребує постійної розумової та фізичної стимуляції. Її відсутність часто призводить до проблемної поведінки, що ускладнює утримання для недосвідчених власників.

Кокер-спанієль сильно прив’язується до господаря і важко переносить самотність. Через це такі собаки потребують багато уваги, що може бути складно для людей із насиченим графіком.

Такса також популярна, однак має підвищений ризик проблем із хребтом. За словами ветеринара, приблизно у кожної четвертої собаки цієї породи може розвинутися захворювання міжхребцевих дисків, лікування якого є дорогим. Крім того, їх дресирування часто вимагає терпіння.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найграйливіших собак.

