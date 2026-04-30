Як часто купати собаку, щоб не зашкодити здоровʼю

Ветеринари пояснили, як часто насправді слід купати собак, і ця рекомендація може здивувати багатьох власників. За словами фахівців, надмірне миття не лише не усуває неприємний запах, а й здатне нашкодити шкірі та шерсті тварини.

Про це повідомило видання Express. Експерти наголошують: оптимальна частота купання собак — не частіше ніж раз на місяць. Ветеринар Пабло Антоніо Ольмедо Гонсалес у коментарі для TikTok пояснив, що шкіра тварини має природний захисний жировий шар, який підтримує її здоров’я. Якщо його регулярно змивати, організм починає компенсувати втрату, виробляючи ще більше шкірного жиру, через що запах може навіть посилюватися.

Фахівець радить давати шкірі "відновлюватися" і не перевантажувати її купанням, а для підтримання чистоти натомість регулярно вичісувати шерсть.

Подібну позицію поділяє й ветеринарка Марія Ветікан. Вона застерігає, що шампуні та мийні засоби можуть пересушувати шкіру, вимивати природні олії та підвищувати ризик подразнень, інфекцій і дерматологічних проблем.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Водночас ветеринар Девід Алдас вважає, що для більшості собак достатньо ще рідшого догляду — приблизно 3–4 купання на рік. А котів, за його словами, у багатьох випадках взагалі можна мити лише раз на рік.

Благодійна організація Blue Cross також радить не купати собак без потреби. Якщо тварина не забруднилася і не потрапила в неприємні речовини, краще дозволити природним механізмам очищення працювати самостійно. Крім того, надто часте миття може зменшувати ефективність засобів від бліх і паразитів.

Водночас ветеринари зазначають, що для собак із дерматологічними захворюваннями режим купання може відрізнятися — у таких випадках його визначає спеціаліст.

Окремо фахівці радять використовувати лише шампуні, призначені для собак, оскільки вони м’якші для їхньої шкіри. Як альтернативу іноді допускають дитячі засоби. Якщо ж тварина боїться води, її рекомендують поступово привчати до купання через позитивне підкріплення — ласощі, похвалу або безпечні смаколики під час процедури.

Нагадаємо, ми вже писали,які породи собак не варто заводити сімʼям.

