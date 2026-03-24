Робитимете новий ремонт: топ порід собак, які все гризуть

Багато власників, обираючи собаку, сподіваються, що новий вихованець не буде нищити меблі, взуття та інші речі в домі. Однак гризіння — це абсолютно нормальна поведінка для собак, особливо в цуценячому віці. Деякі породи через високий рівень енергії, інтелект або генетичні особливості схильні до такої поведінки значно більше за інших.

Ветеринарка Ніта Васудеван пояснює, що гризіння часто є ознакою нудьги, недостатньої фізичної активності, прорізування зубів або тривожності. Її колега, ветеринарка Еймі Ворнер, додає: гризуть практично всі собаки, але деякі породи зберігають цю звичку й у дорослому віці, якщо не отримують достатнього навантаження. Про це пише Parade Pets.

Фахівці назвали сім популярних порід, які мають репутацію найбільших "гризунів":

Німецький дог

Попри спокійний і дружній характер, доги мають надзвичайно потужні щелепи. Без достатньої фізичної та розумової зайнятості вони легко знаходять "розвагу" у вигляді меблів або взуття.

Бордер-колі

Одна з найрозумніших і найенергійніших порід у світі. Якщо бордер-колі не має регулярних завдань, тренувань та інтелектуальних ігор, він починає виплескувати надлишок енергії через деструктивну поведінку.

Лабрадор-ретривер

Лабрадори довго зберігають "цуценячий" характер. Оскільки породу виводили для апортування, використання пащі для них природне. За браком прогулянок і занять вони часто переключаються на домашні речі.

Німецька вівчарка

Високий інтелект і робочі якості вимагають постійної розумової стимуляції. Без неї вівчарки знімають стрес і витрачають енергію через гризіння.

Ротвейлер

Має потужні щелепи і сильний характер. Ротвейлери часто гризуть просто тому, що їм це подобається і допомагає зайняти себе. Без достатнього навантаження можуть стати досить руйнівними.

Сибірський хаскі

Екстремально активна порода, виведена для роботи в упряжці. Хаскі потребують великої кількості руху та завдань. Без цього вони легко знаходять собі "роботу" в домі — і зазвичай це не те, що хотів би бачити власник.

Боксер

Грайливий, м’язистій і повний енергії. Боксери обожнюють бігати та гратися, але за нестачі активності з радістю переключаються на меблі, взуття та інші доступні предмети.

Фахівці наголошують: схильність до гризіння не робить породу "поганою". Це природна поведінка, яку можна і потрібно спрямовувати в правильне русло. Регулярні тривалі прогулянки, активні ігри, тренування, інтелектуальні іграшки-головоломки та достатня кількість уваги допомагають значно зменшити руйнівні звички.

