Спокійні та легко піддаються дресируванню: топ порід собак для початківців

Як зазначають ветеринари та власники домашніх тварин, кожен собака має свій унікальний характер. Одні — надійні охоронці, інші — кмітливі компаньйони або справжні "джерела позитиву", які постійно змушують усміхатися.

Про це повідомляє GoodHousekeeping. Поведінка собак також сильно відрізняється: одні обожнюють активні прогулянки та подорожі, тоді як інші надають перевагу спокійному відпочинку вдома.

Деякі породи потребують регулярного догляду за шерстю або мають схильність до певних захворювань. Саме тому вибір собаки має залежати від способу життя та очікувань майбутнього власника.

Водночас докторка ветеринарної медицини Сара Кортрайт, не радить початківцям заводити цуценят. Попри їхню привабливість, вони потребують значно більше часу, уваги, терпіння та ветеринарного догляду, що може стати складним викликом для новачків.

Фахівці підкреслюють, що цуценя — це велика відповідальність. Для тих, хто вперше бере домашнього улюбленця, більш простим варіантом може стати усиновлення дорослого собаки, ніж придбання породистого цуценяти.

Оптимальним вибором можуть стати собаки віком від 1 до 5 років, адже вони вже мають сформований характер і зазвичай краще підходять для сімейного життя. Серед порід, які часто рекомендують новачкам, — спокійні та дружелюбні собаки, зокрема бішон фрізе.

Бішон фрізе — це маленькі пухнасті собаки, які майже не линяють і вважаються гіпоалергенними. Водночас вони потребують регулярного догляду, але завдяки компактному розміру їх простіше утримувати та вигідніше обслуговувати.

Ще один варіант — собаки змішаних порід із притулків. Такі тварини часто мають менше проблем зі здоров’ям, ніж породисті цуценята, і нерідко вже соціалізовані, привчені до базових правил і вакциновані.

Дорослий собака також має сформований характер, що дозволяє краще передбачити його поведінку. Крім того, взявши тварину з притулку, можна не лише знайти надійного друга, а й подарувати йому шанс на нове життя.

