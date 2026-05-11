Найсмачніші маринади для шашлику, які зроблять м'ясо неймовірним

Друзі, сезон пікніків офіційно відкрито! Сьогодні я покажу вам 4 фантастичні маринади, які зроблять ваше м’ясо легендарним.

Кожен маринад розрахований на 1 кг м’яса:

1️⃣ Цибуля + Кефір 🧅• 2 великі цибулини (подрібнити або натерти)

• 100 мл кефіру

• 1 ч. л. чорного перцю + 1 ч. л. коріандру

• 1 ст. л. сушеного часнику + 1 ст. л. цукру

• 1 ч. л. солі з гіркою

2️⃣ Соєвий

• 6 ст. л. соєвого соусу

• 2 ст. л. меду + 2 ст. л. оливкової олії

• Сік 1 лимона + 1 ст. л. гострого соусу

• 4 зубчики часнику + 1 ст. л. імбиру (корінь або сушений)

3️⃣ Кисло-солодкий

• 150 мл лимонаду або соку

• Сік 1 лайма або лимона

• 2 ст. л. гострого соусу (регулюйте під себе)

• 1 ч. л. чорного перцю + 1 ч. л. коріандру

• 1 ст. л. сушеного часнику + 1 ч. л. солі з гіркою

4️⃣ Томатний

• 3-4 середні томати

• 1 цибулина + 4 зубчики часнику

• 1 ч. л. чорного перцю + 1 ст. л. паприки

• 1 ст. л. цукру + 1 ч. л. солі з гіркою